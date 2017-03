Bătrâni puşi să restituie banii pentru mâncarea de la cantina săracilor

« Alte stiri din categoria National

Sute de bătrâni din Constanţa trebuie să-şi plătească mesele primite ca ajutor social pe vremea primarului Radu Mazăre. Oamenii cu venituri de până în 500 de lei au primit masa caldă, asta deşi legea spune clar că puteau beneficia doar persoanele cu venituri de cel mult 126 de lei pe lună. Curtea de Conturi obligă acum Primăria să recupereze de la oameni prejudiciul creat.

Elena Popa are 67 de ani şi o pensie de urmaş, după decesul soţului, de 230 de lei. În urmă cu o săptămână, bătrâna a aflat că nu mai poate mânca gratuit la cantina socială. Ba mai mult, trebuie să plătească pentru hrana pe care a primit-o gratuit din 2013 până acum. „Mi-a arătat dosarul şi m-a găsit acolo cu 13 milioane. Nu am ce să fac, decât să nu plătesc, că nu am de unde”, a declarat Elena Popa.

În total, 754 de bătrâni şi tineri cu probleme de sănătate din Constanţa trebuie să plătească pentru hrana primită. „Sunt sume de recuperat între 12 lei şi 2.190 de lei de la 754 de persoane. În total vorbim de 1.382.000 de lei”, a declarat Ionela Halciuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa.

„Voi propune Ministerului Muncii, mai exact voi avea o discuţie, luni, cu doamna ministru al Muncii în vederea identificării unei soluţii, cât este posibil, de amnistie”, a declarat primarul Decebal Făgădău.