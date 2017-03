Protest împotriva defrişărilor în Făgăraş

« Alte stiri din categoria National

Zeci de activişti de mediu, alpinişti şi oameni de ştiinţă au oprit mai multe camioane cu lemne în zona lacului Vidraru. Protestul a avut loc pe Transfăgărăşan, pe versantul de sud al Masivului Făgăraş, iar la faţa locului a ajuns şi un echipaj de poliţie care a verificat legalitatea transporturilor de lemne.

Protestatarii au tras astfel un semnal de alarmă în legătură cu distrugerea ultimelor păduri virgine din zona Vidraru. Protestatarii au afişat bannere cu mesajul „Salvaţi Ultimele Păduri Virgine”.

Activiştii spun că au identificat o zonă de circa 12.000 de hectare de pădure virgină, care este în pericol din cauza defrişărilor ilegale din zona Vidraru.

În timpul protestului, oamenii au discutat prin telefon cu un reprezentant al Ministerului Apelor şi Pădurilor, care le-a transmis că oficialii sunt „foarte îngrijoraţi” de ceea ce reclamă ei. „Am primit şi adresa dumneavoastră, pe care am înregistrat-o la minister şi vreau să vă spun că suntem foarte îngrijoraţi de cele scrise acolo. Doamna ministru Adriana Petcu a fost informată despre acţiunea dumneavoastră. Am trimis deja Garda Forestieră, am solicitat Gărzii Forestiere să facă o informare chiar în cursul zilei de astăzi cu privire la situaţia de acolo”, a declarat reprezentantul ministerului.

În timpul convorbirii cu reprezentantul ministerului Apelor şi Pădurilor, protestatarilor li s-a promis că miercuri vor fi primiţi la discuţii de către Adriana Petcu.

Ministrul Adriana Petcu a declarat, într-o conferinţă de presă, la Piteşti, că a cerut Gărzii Forestiere să verifice acuzaţiile lansate de ecologişti. „Am cunoştinţă de această acţiune, sens în care am solicitat colegilor mei de la Gardă Forestieră să-mi facă o informare, dacă acolo se exploatează cu acte în regulă sau sunt unele probleme”, a afirmat Adriana Petcu.

Romsilva a precizat, într-un comunicat, că transportul blocat de activiştii de la Agent Green este unul autorizat. De asemenea, Regia Naţională a Pădurilor a transmis că zona în care s-a făcut exploatarea este avizată favorabil de custodele sitului Natura 2000.