Tensiuni între ministrul Justiţiei şi procurori

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat ieri că nu a sugerat nici şefului DNA, Laura Codruţa Kövesi, şi nici procurorului general al României, Augustin Lazăr, să îşi dea demisia, ci doar „a evocat o instituţie din Codul muncii”. „Nu le-am sugerat să-şi dea. Am spus şi am rugat să nu se speculeze pe tema aceasta şi am evocat o instituţie care există în Codul muncii. Oricine poate să-şi dea demisia, nimeni nu e obligat să muncească ceva împotriva voinţei lui. Nu am spus că trebuie, am invocat o instituţie din Dreptul muncii”, a precizat Tudorel Toader, la Ministerul Justiţiei.

El a adăugat că va avea o întâlnire cu Augustin Lazăr şi Laura Codruţa Kövesi în cel mult două săptămâni. „Aseară (n.r. - duminică seară) spuneam că mă voi consulta cu dânşii, depinde şi de agenda dânşilor, depinde şi de agenda mea. Cert este că voi respecta termenul scurt la care m-am referit - cel mult două săptămâni”, a spus Tudorel Toader.

Ministrul a arătat că, după această evaluare, sub aspect profesional şi managerial, va stabili care este procedura de urmat.

În ceea ce priveşte ancheta în cazul Ordonanţei 13, Toader a explicat: „Nelegalitatea unui act nu o stabileşte ministrul Justiţiei, nelegalitatea unui act se stabileşte prin contencios administrativ de către judecător, după cum neconstituţionalitatea se stabileşte de către Curtea Constituţională şi nu e în sarcina mea să fac această apreciere”.

Întrebat dacă în decizia de a demara evaluarea au fost presiuni politice, ministrul Justiţiei a dat asigurări că se bucură de deplină independenţă. „Nu, vă asigur că nu am avut şi nu am nicio presiune. Vă asigur că mă bucur de deplina independenţă în a decide bunul mers în activităţile pe care le are de desfăşurat Ministerul Justiţiei, vă asigur de acest fapt şi în numirea secretarilor de stat şi în structura organizatorică”, a susţinut Tudorel Toader.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a afirmat ieri că nu va demisiona din funcţie. „Vă spun doar atât: nu. Nu intru nici în polemici publice”, a declarat Augustin Lazăr.

Duminică seară, la Antena 3, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că nu exclude posibilitate ca Laura Codruţa Kövesi şi Augustin Lazăr să demisioneze din cauza scandalului anchetei declanşate asupra modului în care fostul ministrul Florin Iordache a propus spre adoptare, în Guvern, Ordonanţa 13.