Poliţia caută mitraliera deputatului Rădulescu

Poliţia din Argeş s-a autosesizat în urma declaraţiilor făcute de deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, privind armele sale. Poliţiştii ar urma să verifice dacă parlamentarul a respectat legea privind regimul armelor şi al muniţiilor. „Referitor la declaraţiile apărute în spaţiu public privind utilizarea de către o persoană publică a unei arme letale, vă informăm că Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş s-a autosesizat şi desfăşoară activităţi de verificare cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Argeş.

Într-un interviu acordat jurnaliştilor de la „Adevărul”, Cătălin Rădulescu a spus că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie şi se declară pregătit să o folosească din nou. „Dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag, imediat”, declara Rădulescu.

Întrebat dacă se gândeşte să tragă în Piaţa Victoriei, el spune că o poate face oriunde vrea: „E dreptul meu şi riscul meu şi hotărârea mea”. „Pentru ce se mai duc oamenii în Piaţa Victoriei acum şi de ce noi nu ieşim împotriva lor cu tunurile cu apă, dacă nu mai au motiv? Nu putem să transformăm un loc în maidan… Nu poţi în fiecare zi un loc să-l transformi într-un maidan. Să stea ca proştii în fiecare seară acolo? N-au de lucru, n-au copii, n-au familii?”, a declarat deputatul PSD.

Ieri, parlamentarul de la PSD a venit cu precizări despre armele sale. A declarat doar că are „nişte arme” şi că nu a tras în viaţa lui. „Eu sunt colecţionar, am nişte arme, dar n-am tras în viaţa mea. Arma pe care eu o am acasă am cumpărat-o, sunt şi colecţionar. Am spus şi voi spune - dacă vreodată în ţara asta va mai veni comunismul, stalinismul, hitlerismul sau ceva, voi ieşi în stradă cu arma. Şi cu asta am clarificat subiectul. La Revoluţie am ieşit în stradă tot aşa, împotriva unui sistem comunist, atunci am luptat pentru nişte idei pentru care lupt - drepturile şi libertăţile omului. Pe vremea comunismului n-aţi fi putut lua un interviu în viaţa voastră”, a declarat Cătălin Rădulescu, la o zi după afirmaţiile controversate făcute pentru „Adevărul”.

Sesizări făcute la Parchet

Între timp, şi Parchetul Curţii de Apel Piteşti a primit, ieri, trei sesizări de la persoane din judeţul Argeş cu privire la declaraţiile controversate făcute de deputatul PSD, Cătălin Rădulescu. Cele trei persoane au cerut Parchetului să se autosesizeze în acest caz. Având în vedere calitatea sa de parlamentar, procurorii din Argeş au trimis sesizările la Parchetul General.

Deputatul PSD se plânge că e ameninţat

Cătălin Rădulescu a mai declarat ieri că a primit 150 de ameninţări cu moartea şi a anunţat că îi va da în judecată pe cei care au procedat în acest mod pe Facebook. „După interviul de la «Adevărul» am primit 150 de ameninţări cu moartea. Opinia fiecărui om este opinia lui, eu nu m-am dus să-i înjur pe niciunul, nu i-am ameninţat cu moartea, am primit 150 de ameninţări cu moartea pe Facebook. Fapt pentru care dimineaţă mi-am contactat avocaţii, 150 de persoane care mi-au dat numele lor - în Codul penal este puşcărie de la trei la cinci ani ameninţarea cu moartea, am făcut plângere penală, vor fi audiate aceste 150 de persoane”, a mai susţinut Rădulescu.

Deputatul PSD se plânge că leafa sa e prea mică

Cătălin Rădulescu a mai declarat ieri, la Parlament, că „nu se descurcă” cu banii, iar salariile demnitarilor ar trebui să fie „mult mai decente”, în condiţiile în care trebuie să îşi cumpere trei-patru costume pe lună. „Salariul, nemotivant. Atât timp cât eu trebuie să-mi cumpăr trei-patru costume pe lună, nu-mi ajung nici banii de un pantof. Atât timp cât toată lumea ne dorim ca salariile să fie mari, cred că şi parlamentarul trebuie să aibă un salariu civilizat care să-i permită să-şi cumpere costume, să venim civilizat, nu ca alţii în blugi şi tenişi. Ar trebui să avem salarii mult mai decente. Dacă vrem să venim în blugi şi mizerabili, lumea o să ne trateze ca atare. Nu mă descurc. Eu îmi folosesc dividendele pe care le iau la sfârşit de an din compania mea, ca să-mi plătesc motorina”, a precizat Cătălin Rădulescu.

Fiecare parlamentar primeşte o indemnizaţie lunară care pleacă de la 5.400 de lei. În cazul în care parlamentarul are funcţii în comisiile de specialitate sau în conducerea Camerei din care face parte, odată cu responsabilităţile, creşte şi salariul. Ajunge până la aproape 16.000 de lei, în cazul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi al Senatului.

Ca să ajungă la Bucureşti, deputaţii şi senatorii aleşi în circumscripţiile din ţară au trei variante. Fie aleg transportul gratuit cu trenul sau cu avionul, ori preferă maşina personală. Şi fiecare parlamentar primeşte 1.400 de lei pe lună, bani de benzină.

Parlamentarii au activitate în capitală maximum trei zile pe săptămână. Cei care nu au domiciliul aici şi nici nu deţin vreo locuinţă în Bucureşti pot să aleagă să stea fie la hotel, fie în chirie. Indiferent de varianta aleasă, fiecare deputat şi senator primeşte lunar pentru cazare 4.000 de lei.

Fiecare ales trebuie să aibă în circumscripţia sa electorală cel puţin un birou parlamentar, un loc în care să-i primească şi să-i asculte pe cetăţeni. Deputatul sau senatorul poate cheltui aproximativ 10.000 de lei pe lună, pentru chirie, utilităţi, consumabile şi salariile angajaţilor. În plus, orice parlamentar primeşte o tabletă şi un telefon mobil.

Cine este Cătălin Rădulescu

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a fost condamnat în 2016 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, pentru corupţie.

Politicianul a fost trimis în judecată în aprilie 2014, de procurorii DNA, care l-au acuzat că, în perioada ianuarie 2013 - februarie 2014, s-a ocupat şi de administrarea şi controlul societăţii comerciale SC Concordia Con Strade, activitate incompatibilă cu funcţia de deputat.

Procurorii l-au mai acuzat pe deputatul PSD că, la 27 august 2013, în cadrul unei întâlniri cu un manager de proiect, privind construirea unei parcări pentru un supermarket din Piteşti, i-a promis acestuia 10.000 lei. În schimbul banilor, funcţionarul trebuia să semneze procesul verbal de recepţie, fără reducerea devizului cu suma de 50.000 de lei pentru lucrările prost executate.

De-a lungul timpului, Cătălin Rădulescu a făcut mai multe declaraţii controversate, mai ales după ce s-a adoptat de către Guvern Ordonanţa 13. El le-a cerut tinerilor să nu mai iasă în stradă, apoi a ameninţat cu bătaia un internaut, după care a cerut structurilor de forţă să pună tunurile pe apă pe protestatarii care se opun graţierii şi amnistiei faptelor de corupţie.