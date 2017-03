S-a stins din viaţă Ileana Ciuculete

« Alte stiri din categoria National

Ileana Ciuculete a murit, aseară, pe patul de spital, la vârsta de 59 de ani. Informaţia a fost confirmată de soţul ei, Cornel Galeş, pentru spynews.ro: „Da, Ileana s-a dus...”.

Ileana Ciuculete era internată în spital, după ce starea i s-a înrăutăţit în urma unei răceli puternice. „Acum (n.r. - aseară) am vorbit cu soţul ei şi mi-a zis că s-a dus. E groaznic. O cunosc de când aveam 14 ani, am urcat pe aceeaşi scenă. Încă nu îmi vine să cred. Acum trei zile am vorbit ultima oară cu ea, era acasă, nu se simţea bine din cauza unei răceli. Îmi pare rău că nu am fost să o văd”, a declarat Elena Merişoreanu.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Mara Bănică scrie că artista ar fi făcut „o ciroză galopantă dintr-o hepatită C despre care nu se ştia”.

În ultimii ani, Ileana Ciuculete a ajuns la spital de mai multe ori din cauza problemelor de familie, ea fiind acuzată în mai multe rânduri de abandon de către fiii săi.

Ileana Ciuculete a fost o îndrăgită cântăreaţa de muzică populară, care a reuşit să ajungă la sufletul iubitorilor de gen. Piesele sale sunt foarte apreciate şi fac mereu atmosferă în cadrul petrecerilor. Acesta era născută pe 20 septembrie 1957, iar primii bani i-a câştigat din muzică, la 14 ani, la Filarmonica Oltenia a Craiovei.