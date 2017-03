Dosar penal pentru deputatul cu mitralieră

« Alte stiri din categoria National

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat ieri că există un dosar deschis în cazul deputatului Cătălin Rădulescu care are obiect tulburarea ordinii publice. „Sunt nişte sesizări care au generat o sesizare din oficiu. Sunt multe”, a spus Lazăr, care a fost întrebat despre existenţa unui dosar privindu-l pe Cătălin Rădulescu.

Parchetul General a deschis dosar in rem în acest caz.

Cătălin Rădulescu, care este deputat PSD de Argeş, a declarat, într-un interviu pentru „Adevărul”: „Pentru ce mai se duc oamenii în Piaţa Victoriei acum şi pentru ce noi nu ieşim împotriva lor cu tunurile de apă, dacă nu mai au motiv? Nu putem să transformăm în maidan, un loc în maidan, hai să facem cum se întâmplă în Franţa, în America, peste tot. Noi am făcut, am cerut autorizare, să ceară şi ei autorizare”. El a mai spus că are o armă AKM: „Dacă vreodată mai vine cineva cu vreo idee să schimbe statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag. Imediat! Imediat! Dar pot să ies unde vreau eu, dacă mă apucă vreo nebunie, pot să ies să trag unde vreau eu, e riscul meu şi hotărârea mea”.

Ulterior, Cătălin Rădulescu a declarat că a primit 150 de ameninţări cu moartea şi a anunţat că îi va da în judecată pe cei care au procedat în acest mod pe Facebook.

Poliţiştii din Argeş s-au sesizat din oficiu şi au anunţat verificări cu privire la respectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce Cătălin Rădulescu a afirmat că deţine o armă letală.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri că declaraţiile deputatului Cătălin Rădulescu sunt „foarte periculoase”. „Am o părere mai mult decât proastă despre declaraţiile dumnealui. Dincolo de faptul că sunt neavenite, mi se par foarte periculoase. Eu nu ştiu dacă mai poate avea dreptul să deţină acele arme. Un om nu se poate juca cu asemenea afirmaţii, ameninţând că le foloseşte şi, în acelaşi timp, să aibă dreptul de a purta în mod legal arme de foc”, a spus Dragnea.

Întrebat dacă Rădulescu va fi exclus din PSD, Liviu Dragnea a afirmat că se va discuta la nivelul partidului.