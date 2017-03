Deputatul Rădulescu rămâne fără arme

« Alte stiri din categoria National

Deputatul PSD cu mitralieră rămâne fără armă. Decizia fost luată de poliţişti, în urma controlului pe care l-au făcut acasă la Cătălin Rădulescu, care a rămas şi fără o armă de vânătoare.

Poliţiştii argeşeni au descoperit că arma de panoplie, acel AKM cu care se lăudase la începutul săptămânii, nu avea un dispozitiv de siguranţă, aşa cum prevede legea. Aşa că i-au anulat deputatului permisul de portarmă.

Deputatul ar putea răspunde penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Ancheta nu este încă finalizată. Cătălin Rădulescu poate contesta decizia poliţiştilor în instanţă.

„Eu sunt colecţionar, am nişte arme, dar n-am tras în viaţa mea. Arma pe care eu o am acasă am cumpărat-o, sunt şi colecţionar. Am spus şi voi spune - dacă vreodată în ţara asta va mai veni comunismul, stalinismul, hitlerismul sau ceva, voi ieşi în stradă cu arma. Şi cu asta am clarificat subiectul. La Revoluţie am ieşit în stradă tot aşa, împotriva unui sistem comunist, atunci am luptat pentru nişte idei pentru care lupt - drepturile şi libertăţile omului. Pe vremea comunismului n-ai fi putut lua un interviu în viaţa voastră”, spunea recent Cătălin Rădulescu.

Deputatul PSD de Argeş Cătălin Rădulescu a spus, într-un interviu pentru Adevărul, că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui înfruntaţi cu tunuri de apă: „De ce mai stau ca proştii acolo? N-au treabă, n-au serviciu, n-au copii?”. Mai mult, el spune că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie şi este pregătit să o folosească din nou: „Nu o să mi-o ia nimeni în viaţa vieţilor şi o ţin, că poate vreodată, dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag, imediat”.