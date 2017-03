ALDE, Ã®n pragul exploziei

« Alte stiri din categoria National

Co-preşedintele ALDE Daniel Constantin a părăsit lucrările Delegaţiei Permanente ALDE, însoţit de un grup de membri ai formaţiunii, şi denunţă reuniunea ca fiind nestatutară, transmite Agerpres.

Majoritatea celor care s-au aflat alături de Constantin sunt foşti membri ai Partidului Conservator, patru dintre aceştia ocupând funcţii, în prezent, de secretari de stat. „Am ieşit astăzi (n.r. - ieri) din Delegaţia permanentă pentru că am constatat că se încalcă statutul în mod constant. Se doreşte cu orice preţ convocarea congresului... să se stingă eventualele nemulţumiri, crezând că asta va fi o soluţie. Nu va fi o soluţie... Suntem într-o situaţie pe care nu ne-am dorit-o. ALDE s-a format acum doi ani de zile, ca o înţelegere verbală şi nescrisă între mine şi Călin Popescu-Tăriceanu. De doi ani de zile şi până acum am fost în situaţia în care ne-am respectat toate angajamentele şi toate promisiunile... Din păcate, încerc de câteva săptămâni de zile să am discuţii constructive cu cei care au format fostul Partid Liberal Reformator, în frunte cu Călin Popescu-Tăriceanu. Aceste discuţii constructive n-au ajuns la un punct comun”, a afirmat Constantin.

El a mai spus că nu există nicio neînţelegere în privinţa conducerii partidului. „Am convenit acum patru luni de zile că vom avea preşedinte unic. Am convenit că nu voi candida pentru funcţia de preşedinte, ci voi ocupa funcţia de preşedinte executiv. Ca atare, nu acesta a fost motivul acestor dispute care, din păcate, regret profund că au ieşit în spaţiul public. Motivele neînţelegerilor au fost legate de modalitatea în care se iau decizii în ALDE. N-am acceptat şi nu o să accept ca cineva din afara partidului din care fac parte să ia decizii în partidul nostru, cu acceptul unuia dintre copreşedinţi”, a argumentat vicepremierul.

Acesta a arătat că Statutul stipulează că din Delegaţia Permanentă a ALDE fac parte membrii Delegaţiei Permanente a PLR şi membrii Consiliului Naţional al PC. „Am vrut să le aduc la cunoştinţă: «Oameni buni, nu s-au convocat toţi membrii Delegaţiei Permanente»”, a afirmat Constantin adăugând că deciziile de ieri vor fi atacate în instanţă. „Şedinţa convocată astăzi (n.r. - ieri) a fost nestatutară, iar convocarea Congresului în cadrul acesteia este o decizie abuzivă. La fel cum sunt toate deciziile adoptate astăzi. Ceea ce clamează domnul Tăriceanu, privind decizia de convocare a Congresului cu 50%+1 din numărul delegaţiilor judeţene nu este statutar şi va fi atacat în instanţă”, a mai spus Constantin.

Congres convocat după Paşte

Delegaţia permanentă a ALDE a decis convocarea Congresului extraordinar al formaţiunii în 21 aprilie, iar cel ordinar în 22 aprilie.

Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că va candida pentru funcţia de preşedinte al ALDE. „Delegaţia Permanentă, în pofida plecării unor colegi din sală, s-a ţinut conform statutului, în cvorum. (n.r. - S-a aprobat) convocarea Congresului extraordinar în data de 21 aprilie, la Palatul Parlamentului. A fost aprobată ordinea de zi a Congresului extraordinar. Norma de reprezentare a fost stabilită după trei criterii - 30% din ponderea numărului de delegaţi va fi dată de numărul de membrii ai organizaţiei, 30% de rezultatele la alegerile locale şi 40% de rezultatele la alegerile parlamentare”, a precizat Tăriceanu.