Daniel Constantin dispus să renunţe la funcţia din Guvern

« Alte stiri din categoria National

Vicepremierul Daniel Constantin a anunţat că astăzi se va întâlni cu premierul Sorin Grindeanu şi, în cazul în care coaliţia va lua vreo „decizie” în privinţa sa, se va supune. „Eu nu am vrut să ajungem în această situaţie dar, din păcate, este o situaţie delicată pentru ALDE. Nu vom pleca din ALDE. Nu am ţinut niciodată la funcţii, Oricând, chiar şi mâine (n.r. - astăzi), voi avea o discuţie cu prim-ministrul Grindeanu şi, dacă decizia coaliţiei va fi într-un sens, nu regret. Am făcut parte şi din Guvernul Victor Ponta şi cred că am îndeplinit pentru partidele din care provin o misiune bună. Am ajutat prin activitatea pe care am avut-o acolo, eu, Sorin Câmpeanu, Cotovelea... Cred că întotdeauna am reprezentat cu cinste şi am făcut-o bine. Dar nu am pus mai presus funcţiile decât poziţiile pe care oamenii care ne-au adus în acele funcţii. Ţin mai mult la oameni decât la funcţii”, a punctat ieri, Constantin.

Co-preşedintele ALDE a susţinut că formaţiunea va rămâne unită „cu respectarea legii şi a statutului”.

„Orice s-ar întâmpla, toţi parlamentarii care sunt aici nu vor pleca din ALDE. Vor rămâne şi vor susţine Guvernul Sorin Grindeanu. Este un vot care s-a dat pentru acest guvern, pentru această coaliţie şi nu voi pune în pericol aceasta coaliţie. Sper ca activitatea guvernamentală să primeze, nu scandalurile”, a mai spus Constantin.