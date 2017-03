Ucigaşul tinerei din Oradea s-a aruncat de la etaj

« Alte stiri din categoria National

Adrian Hladii, presupusul ucigaş al tinerei Dalia Duca, de 24 de ani, pe care a răpit-o, ulterior aceasta fiind găsită împuşcată în cap, prins în cursul serii de sâmbătă, s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc de locuinţe şi a murit, a declarat, pentru Agerpres, managerul Ambulanţei Bihor, Gheorghe Pintea.

„Criminalul e mort. S-a aruncat de la balcon”, a declarat Gheorghe Pintea.

„Pot să vă spun că a fost prins într-o locaţie din municipiul Oradea, din cartierul Nufărul, pentru care poliţia a avut mandat de percheziţie, unde noi am fost şi ieri (n.r. - vineri) şi nu era. Azi am dorit să ne întoarcem, am fost în echipă împreună cu procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunal, când a ajuns poliţia cu procurorul la uşă, el a sărit pe geam, de la etajul patru. A fost transportat cu salvarea. Am înţeles că a decedat”, a spus Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.

Fata, identificată de presa locală ca fiind Dalia Duca, este fiica unui fost ofiţer al Poliţiei Bihor, care a activat în anii ’90 la Serviciul judiciar. Ea a ieşit miercuri dimineaţă însoţită de actualul iubit la poarta casei, solicitată de fostul ei partener, care a venit cu un buchet de flori. După ce Adrian Hladii a tras câteva gloanţe asupra lui, bărbatul a fost rănit, iar fata, sub ameninţarea armei, a fost forţată să urce în autoturismul în care a fost mai apoi găsită decedată.