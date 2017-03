Deputatul cu mitralieră dă vina pe ziarişti

« Alte stiri din categoria National

Explicaţii noi, în faţa procurorilor din partea deputatului Cătălin Rădulescu, audiat în dosarul deschis la Parchetul General, după declaraţiile controversate despre armele pe care le deţine şi despre oamenii care protestează în Piaţa Victoriei. Parlamentarul a susţinut, în faţa anchetatorilor, că a fost iritat de jurnaliştii care-l intervievau, aşa că a blufat. „Am început să bravez, să mă dau mare, lăudându-mă că aş avea arma pe care am avut-o la Revoluţie, ceea ce nu este adevărat. Nu am tras la Revoluţie. Am căzut victimă a propriei mele superficialităţi”, le-ar fi spus parlamentarul procurorilor.

Cătălin Rădulescu le-a mai spus procurorilor că prima armă şi-a procurat-o în 1999. El a adăugat că anul trecut - după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare, pentru corupţie - i-a fost ridicată o a treia armă, care era neletală.

Deputatul PSD a rămas fără două arme, la sfârşitul săptămânii trecute. Decizia fost luată de poliţişti, în urma controlului pe care l-au făcut acasă la Cătălin Rădulescu. Poliţiştii argeşeni au descoperit că arma de panoplie, acel AKM, nu avea un dispozitiv de siguranţă, aşa cum prevede legea. Acesta este motivul pentru care poliţiştii i-au anulat deputatului permisul de portarmă. De asemenea, acesta a rămas şi fără o armă de vânătoare. „Eu sunt colecţionar, am nişte arme, dar n-am tras în viaţa mea. Arma pe care eu o am acasă am cumpărat-o, sunt şi colecţionar. Am spus şi voi spune - dacă vreodată în ţara asta va mai veni comunismul, stalinismul, hitlerismul sau ceva, voi ieşi în stradă cu arma. Şi cu asta am clarificat subiectul. La Revoluţie am ieşit în stradă tot aşa, împotriva unui sistem comunist, atunci am luptat pentru nişte idei pentru care lupt - drepturile şi libertăţile omului. Pe vremea comunismului n-ai fi putut lua un interviu în viaţa voastră”, spunea recent Cătălin Rădulescu.

Deputatul PSD de Argeş Cătălin Rădulescu a spus, într-un interviu pentru Adevărul, că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui înfruntaţi cu tunuri de apă: „De ce mai stau ca proştii acolo? N-au treabă, n-au serviciu, n-au copii?”. Mai mult, el spune că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie şi este pregătit să o folosească din nou: „Nu o să mi-o ia nimeni în viaţa vieţilor şi o ţin, că poate vreodată, dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag, imediat”.

Rădulescu se autosuspendă din PSD şi pleacă în străinătate

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu spune că anchetarea sa este neconstituţională. „Constituţia României, opiniile şi declaraţiile politice ale unui parlamentar sunt supuse imunităţii şi că orice altfel de anchetă privind declaraţiile şi opiniile politice ale unui parlamentar, este ilegală şi neconstituţională”, precizează deputatul într-un comunicat de presă. Cătălin Rădulescu spune însă că s-a autosuspendat din PSD până la finalizarea anchetei. „Îmi cer scuze persoanelor de bună credinţă care s-au simţit lezate prin interpretarea nedreaptă a cuvintelor mele; în decursul carierei mele şi până la aceasta vârstă, nefiind implicat niciodată în niciun fel de act de tulburare a liniştii publice”, susţine deputatul social-democrat.

Pe de altă parte, Cătălin Rădulescu a solicitat Camerei Deputaţilor acordarea unui concediu plătit de opt zile, numărul maxim potrivit regulamentului, însă i-au fost acordate doar cinci zile, având în vedere că mai solicitase deja zile libere, restul de trei urmând să fie neplătite. În cerere, deputatul a menţionat că vrea ca în această perioadă să îşi facă o serie de analize medicale în străinătate.