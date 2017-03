Afaceri suspecte la Spitalul "Obregia"

« Alte stiri din categoria National

Managerii de spitale s-au obişnuit să sifoneze banii publici prin intermediul firmelor de casă. Acest lucru îl demonstrează săptămânal jurnaliştii gsp.ro.

În cea mai recentă anchetă jurnalistă, Mirela Neag, Răzvan Luţac şi Cătălin Tolontan încearcă să desluşească iţele încurcate ale achiziţiilor publice făcute de Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”.

Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit în 2014, aceleaşi lucrări au fost plătite cu cinci milioane de lei unei firme şi cu două milioane altei firme. Mai exact, spitalul suporta două abonamente de câte 35.000 de euro pe lună pentru „reparaţii curente”, managerul Monica Boer a mai lansat încă un contract de 450.000 de euro tot pentru „reparaţii curente”. Mai mult, au dispărut, sub pretextul că sunt defecte, produsele plătite în plus de spital. „În fiecare lună decembrie se face prăpăd! Se cheltuiesc repede, repede banii pe lucrări inexistente.Totul este coordonat de Monica Boer. Ne e ruşine că atâţia ani am suportat un asemenea comportament insultător din partea unui manager de factură joasă!”, povestesc medicii din spital citaţi de gsp.ro.

În ciuda acestui raport al Curţii de Conturi, dar şi a altor controale, ani de zile Primăria nu a făcut nimic în privinţa managerului Monica Boer, ci dimpotrivă Gabriela Firea a crescut de la 18 milioane de euro la 28 de milioane bugetul Spitalului „Obregia”. Numită manager la Spitalul de Psihiatrie „Obregia” în 2009, Monica Boer face parte din cercul de directori favoriţi ai fostului primar Sorin Oprescu, aşa cum făcea parte şi Florin Secureanu, fostul manager de la Spitalul „Malaxa”.

În ianuarie 2017, Corpul de Control al Gabrielei Firea ajunge la spital şi descoperă mai multe lucruri, dar care nu schimbă însă nimic, dar după dezvăluirile Gazetei Sporturilor, oficialii Primăriei Generale au reacţionat şi au anunţat într-un comunicat că nu-i vor mai prelungi mandatul managerului Monica Boer care expiră la sfârşitul acestei luni.

Angajaţi terorizaţi de manager

Ca şi „Malaxa”, Spitalul de Psihiatrie „Obregia” face parte din lista celor 19 clinici administrate de Primăria Capitalei. „Din păcate, apartenenţa la Primărie nu este singurul punct comun cu «Malaxa»! De multă vreme, noi suportăm aici de la managerul Monica Boer ceea ce păţeau colegii din «Malaxa» de la managerul Florin Secureanu”, spune medicul Adela Ciobanu, directorul medical. „Noi” înseamnă medici, asistente şi personalul administrativ al spitalului, mai scrie Cătălin Tolontan.

„Managerul Monica Boer a intrat în birou şi ne-a spus că suntem autiste şi că îi vine să ne dea foc!”, exemplifică Maria Badea, fost angajat la Resurse Umane.

„Ţipă la mine şi nu ne scoate din «putori»”, depune mărturie şi directorul de îngrijiri al spitalului, asistenta Doina Călinescu.

În acest context, pe 23 februarie 2017, alături de alţi colegi, 11 şefi de secţie semnează cu nume şi prenume un memoriu împotriva managerului Monica Boer. Directorul medical şi directorul de îngrijiri deschid lista. Memoriul a fost adresat primarului Gabriela Firea, de la care însă nu au primit niciun răspuns.

Doctorii şi asistentele, în total 33 de semnatari, medici şi asistente, acuzau „o atmosferă tensionată”, „expresii vulgare şi necontrolate ale doamnei manager” şi invocau „o demisie în bloc”. Cum nu au primit niciun răspuns, medicii au reluat iniţiativa pe 13 martie 2017, când au trimis un nou memoriu în care au cerut demisia Monicăi Boer. Acesta a ajuns şi la Ministerul Sănătăţii. Semnatarii memoriului sunt directoarele Adela Ciobanu şi Doina Călinescu, 11 şefi de secţii, medicii Cătălina Tudose, Mirela Manea, Dana Craiu, Maria Ladea, Eduard Motoescu, Bogdan Patrichi, Maria Gabriela Puiu, Carmen Udrea, Radu Teodorescu, Irina Dan, Anca Tănase şi doi doctori din cadrul secţiilor, Radu Teodorescu şi Catrinel Iliescu.

„Cred că această coalizare împotriva mea face parte din psihologia medicilor psihiatri, care se strâng împreună. Ei au fost mobilizaţi să facă asta”, a declarat managerul Monica Boer, adăugând că „la 1 aprilie expiră mandatele managerilor. Asta e miza. Cineva din spital, directoarea medicală Adela Ciobanu probabil, vrea să-mi ia locul”.

Achiziţii la preţuri duble sau chiar triple

Angajaţii de la Spitalul „Obregia” susţine că în mandatul Rodicăi Boer s-au făcut achiziţii supralicitate. Astfel, spitalul a plătit pe un perimetru computerizat tip Humphrey suma de 28.900 de euro.

„De fapt, preţul de piaţă este de 16.000 de euro”, spune unul dintre oamenii din spital.

De asemenea, pentru un spirometru de 2.300 de euro medicii susţin că s-a plătit 7.000 de euro Exemplele continuă cu un aparat de developat filme radiologice Carestream, care a costat 18.000 de euro, „în condiţiile în care cotaţia normală e de 4.000 de euro”. „Aparatul a fost adus în radiologie fără carte tehnică, fără bon de recepţie”, susţin angajaţii de la Spitalul „Obregia”, citaţi de jurnaliştii de la GSP.

Toate aceste produse au fost achiziţionate de la „o firmă de casă” a managerului, Freemac, societate care a făcut afaceri şi cu Spitalul „Malaxa” şi Spitalul Judeţean Ilfov.

Achiziţiile care au sărit în ochi personalului din Spitalul „Obregia” nu se mărginesc la echipamente medicale. Ele ajung în zone aparent derizorii, dar unde se învârt bani buni. Astfel, pe 9 decembrie 2016, s-au cumpărat 3.000 de ouă la 70 de bani bucata de la Taube Impex. „În mod normal, ouăle cumpărate en gros n-ar trebui să depăşească 30 de bani bucata”, spune un angajat al spitalului sub protecţia anonimatului.

Un alt exemplu, este cel de pe 15 martie 2013, când s-au cumpărat 900 de litri de ulei de la firma Geomar Dinamic SRL. La 8,10 lei litrul. În total, spitalul achită 9.039 de lei. „Preţul e dublu pentru că un litru de ulei bun - şi cumpărat la bucată, nu en gros - costă 4-5 lei”, susţin aceiaşi angajaţi ai spitalului de psihiatrie.

Vilă cu teren de minifotbal pentru directorul spitalului

În iunie 2015, Curtea de Conturi găseşte, în clădirea C48, angajaţi ai unei firme externe care construiau mobilă în interiorul Spitalului „Obregia”. „În atelierul de tâmplărie al spitalului, în momentul controlului inopinat se confecţionau: un cadru canapea, patru cadre fotolii, patru tocuri de uşă, 20 de bucăţi de cherestea brută, precum şi foi de pal”, în raportul inspectorilor Curţii de Conturi.

Tot în curtea de la Spitalul „Alexandru Obregia” duduie treaba la un service auto privat, unde zi de zi se face coadă cu maşini particulare la reparat. Atelierul este al firmei Solemi Acord SRL, aceeaşi care deţine şi cofetărie în spital, ambele patronate de Nicu Tacu. Acesta a refuzat să discute cu jurnaliştii de la gsp.ro. Medicii din spital susţin că Tacu este, nu doar patron de service şi de cofetărie, ci şi omul din spatele firmei prin care ouăle sunt aduse la preţ dublu în spital.

Potrivit mai multor mărturii din spital, „firme care au contracte cu spitalul prestează diverse lucruri pentru manager”. „Îi fac mobila vilei din Cernica, îi toaletează copacii de lângă terenul de fotbal”, susţin oamenii din „Obregia”.

Monica Boer locuieşte într-o casă aflată între Cernica şi Pantelimon, aproape de lac şi pădure, unde i-a făcut iubitului ei Ştefan Bogdan, care a fost director la Casa de Sănătate, un teren de minifotbal cu nocturnă.

Ştefan şi Monica au fost, pe rând, manageri la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din Bucureşti.

Rapoartele Curţii de Conturi, şi nu doar despre mobilă, ci şi despre contractele imense şi redundante descrise au ajuns la Primărie, a cărei oficiali ştiau despre aceste probleme cu multă vreme înainte.