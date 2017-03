Femeile amână momentul să devină mame

« Alte stiri din categoria National

Întâi cariera, banii şi apoi copilul. Numărul româncelor care devin mame după 35 de ani s-a dublat în ultimii 25 de ani, iar motivele invocate sunt lipsa timpului, a banilor ori, pur şi simplu, fuga de responsabilitate. Bucureştiul descrie cel mai bine această tendinţă, arată datele INS, citate de Digi 24.

Mirela Mihalache are 32 ani şi a reuşit cu greu să rămână însărcinată. Spune că nu şi-a făcut controalele ginecologice la timp şi nici nu şi-a dorit un copil după ce a terminat studiile. „Mă gândeam că este destul de devreme, dar pe parcurs am conştientizat că este destul de dificil, mai ales când există probleme medicale. Am făcut şi inseminări artificiale, nu au dat niciun rezultat, am trecut şi la fertilizare in vitro, nu am reuşit nici aşa”, spune Mirela Mihalache.

40% dintre femeile de până în 30 de ani din România nu au încă un copil. Iar această situaţie este motivată în fel şi chip. „Acum fetele trebuie să fie pregătite, trebuie să înveţe, să îşi facă un rost, să fie pregătite, pentru că nu faci un copil la voia întâmplării”, susţin unele tinere, care după ce ajung la 40 de ani constată că e prea târziu să mai devină mame, pentru că nu mai au răbdare.

Anual, la fiecare o mie de femei care fac primul copil, 28 au peste 35 de ani şi cinci dintre ele au peste 40. În anii ’90, numărul bebeluşilor cu mame de peste 35 de ani era de două ori mai mic. „Toată lumea vrea acum o carieră, să plece, să se plimbe, chiar am avut replica asta, vreau să mă plimb, să văd lumea. E mai bine pentru o femeie tânără, poate să ducă o sarcină mult mai uşor, cu riscuri mai mici de avort. Cu cât trecem peste 35 de ani, şansele de a rămâne gravidă pe cale naturală scad şi apar complicaţiile sarcinii”, spune Chadi Muheidli, medic ginecolog.

Vârsta femeilor care nasc primul copil creşte în fiecare an cu două-trei luni, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică. În Bucureşti, femeile devin mame cel mai târziu, în medie la 31 de ani.

Mitropolit: Familiile să facă un copil pentru Biserică

Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuţ, a declarat, sâmbătă după-amiază, că România nu s-ar prăbuşi demografic „dacă toate tinerele familii ar avea măcar câte trei copii: unul pentru tata, unul pentru mama şi unul pentru ţară şi biserică”. „Dacă ar fi aşa, atunci nu ne-am prăbuşi demografic. Din nefericire, familii care au putere economică se limitează să aibă un copil, maximum doi şi gata. Mulţi dintre ei nu vor putea întemeia o familie şi vedeţi care este rezultatul. Ne doare inima şi constatăm cum o sumedenie de sate dispar”, a spus mitropolitul Clujului.

„Marş pentru viaţă”

Zeci de mii de români au participat sâmbătă, în ziua praznicului Bunei Vestiri, la cea de a şaptea ediţie a „Marşului pentru viaţă”. Acţiunea împotriva avorturilor, binecuvântată de Biserica Ortodoxă a României (BOR) şi desfăşurată sub genericul „Ajută Mama şi Copilul! Ei depind de tine!”, a avut loc în 285 de localităţi din România şi Republica Moldova. Cea mai mare afluenţă a fost la Bucureşti, unde peste 7.000 de persoane au mărşăluit la chemarea organizaţiilor neguvernamentale patronate de BOR.