Linie ferată crăpată sub tren

Emoţii mari pentru suporterii naţionalei din Moldova. Trenul care trebuia să-i ducă ieri la Cluj-Napoca a avut probleme la puţin timp după ieşirea din Suceava, când una dintre şine a plesnit sub un vagon de călători. „La 20 de minute după ce am plecat din Suceava, trenul s-a oprit brusc. Nu ştiam ce s-a întâmplat, dar după ceva vreme am aflat că s-a crăpat o şină sub un vagon. Am fost nevoiţi să aşteptăm peste o oră să se remedieze situaţia şi să pornim spre Cluj”, a declarat ieri după amiază un suporter botoşănean. Acesta a mai precizat că, la un moment dat, a avut emoţii că nu va ajunge la timp pentru a intra pe stadion la meciul de aseară dintre naţionalele României şi Danemarcei. „Am trăit stări diferite de spirit. În tren eram câteva zeci de suporteri, pe puţin, din Botoşani, Suceava, Iaşi şi de pe traseu. Ne gândeam că nu vom ajunge la timp al Cluj, dar speram ca întârziere să nu fie atât de mare, pentru că noi mergem la toate meciurile naţionalei”, a mai spus suporterul, fericit că a ajuns ieri după amiază în jurul orei 16:30 în Cluj.

Săptămâna trecută, feroviarii au făcut grevă cerând salarii mai mari, dar şi investiţii infrastructură, despre care afirmă că e învechită şi numai o minune a făcut că nu s-au înregistrat tragedii pe calea ferată.