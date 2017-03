Tăriceanu îşi execută vicepremierul

« Alte stiri din categoria National

Biroul Politic Central (BPC) al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) a decis retragerea sprijinului politic pentru copreşedintele formaţiunii, Daniel Constantin, vicepremier şi ministru al Mediului. Decizia ar fi fost luată cu 86 de voturi pentru, cinci abţineri şi 12 voturi împotrivă.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat ieri că discursul şi agenda politică ale lui Daniel Constantin sunt într-o „divergenţă totală” cu acţiunile şi poziţiile politice ale ALDE. „Practic, drumurile noastre s-au despărţit - dacă vreţi - politic, în acest fel şi colegii nu au acceptat ca partidul să fie reprezentat în Guvern de un ministru care are asemenea opţiuni şi care parcă se prezintă ca un fel de tehnocrat, pentru că atunci cu toţii ne punem întrebarea de ce am mai avut alegeri şi de ce am renunţat la guvernul anterior, condus de tehnocraţi şi am ajuns într-un guvern politic”, a afirmat Tăriceanu.

De asemenea, el a adăugat că unul dintre motivele retragerii sprijinului politic a fost faptul că Daniel Constantin s-a opus majorităţii din partid.

Tăriceanu a menţionat că decizia de ieri vizează strict reprezentarea politică în Guvern şi nu vizează funcţia de co-preşedinte al partidului. „Eu nu pot să îl exclud, atâta vreme cât are calitatea de co-preşedinte, dar până la urmă cred că deciziile importante pe care le avem luate, la fel, nu cred că pot să fie obstrucţionate de nimeni. Nu e firesc. Atunci, sigur, ne punem problema unei alte construcţii politice la care colegii mei din ALDE, majoritatea covârşitoare, ca să nu spun unanimitatea, nu este dispusă. Nu s-a pus niciun moment în discuţie coaliţia şi acordul de funcţionare al coaliţiei PSD-ALDE sau sprijinul pentru Guvernul Grindeanu”, a spus el.

Tăriceanu a mai precizat că îi va comunica premierului această decizie, astăzi, în cadrul unei reuniuni a coaliţiei. De asemenea, el a mai menţionat că îi va comunica primului ministru şi propunerea ALDE pentru funcţia de ministru al Mediului şi viceprim-ministru, în persoana Graţielei Gavrilescu (în prezent ministru pentru relaţia cu Parlamentul). Pentru funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, BPC îl susţine pe liderul grupului senatorilor ALDE, Viorel Ilie.

Constantin cere sprijinul Lui Dragnea

Daniel Constantin a susţinut, ieri, faptul că decizia de retragere a sprijinului politic luată de conducerea formaţiunii în cazul său este nestatutară. „Decizia nu are nicio legătură cu legalitatea. Nu se poate aplica o sancţiune unui preşedinte, copreşedinte de partid decât în Congres. Dar acestea sunt lucruri care deja au fost călcate în picioare de mai mult timp, nu doar de acum. Ce s-a întâmplat, din păcate pentru domnul Tăriceanu, nu mai are nicio legătură cu liberalismul. Liberalismul nu înseamnă doar să te lupţi pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, înseamnă şi alegeri libere şi corecte şi multe şi alte lucruri”, a spus Constantin.

Acesta a mai spus că ultimul cuvânt în cazul său îl va avea premierul Sorin Grindeanu. „Dacă domnul Grindeanu îmi va cere acest lucru, categoric îmi voi da demisia. Eu îl voi informa pe domnul preşedinte Dragnea de faptul că a fost o încălcare a statutului şi o să îmi exprim şi în faţa domniei sale regretul că domnul Tăriceanu, pentru a promova interesele politice proprii, calcă în picioare orice fel de statut, producând un abuz pe care îl clamează”, a spus Daniel Constantin.

Scandal mocnit în ALDE

Decizia BPC a avut loc în contextul unor divergenţe între cei doi copreşedinţi ai formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu şi Daniel Constantin, dar şi după ce un vicepreşedinte al partidului a solicitat public retragerea sprijinului politic pentru actualul vicepremier al ALDE.

Duminica trecută, Daniel Constantin a părăsit întâlnirea Delegaţiei Permanente a partidului, căreia i-a contestat validitatea şi a spus că sunt nemulţumiri în interiorul ALDE cu privire la modul în care se iau deciziile.