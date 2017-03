Ponta îi declară război lui Dragnea

« Alte stiri din categoria National

Apele s-au tulburat mult în partidele de guvernarea, nemulţumirea opozanţilor lui Dragnea şi Tăriceanu este exprimată de fostul premier, Victor Ponta, care strigă adunarea. Picătura care a umplut paharul a fost eliminarea din Guvern a lui Daniel Constantin, cu acceptul lui Liviu Dragnea.

Dragnea şi Grindeanu au acceptat cererea ALDE

Ieri dimineaţă, premierul Sorin Grindeanu a anunţat că a luat act în şedinţa coaliţiei de guvernare de retragerea sprijinului politic al ALDE pentru Daniel Constantin şi că va înainta preşedintelui Klaus Iohannis noile propuneri de miniştri. Potrivit prim-ministrului, nominalizările pe care le va trimite la Cotroceni „şi-au primit susţinerea politică în forul de conducere de la ALDE”.

La rândul său, Liviu Dragnea a declarat că revocarea lui Daniel Constantin „n-a fost o situaţie plăcută”.

„Am luat act de aseară (n.r. - duminică seară), de când s-au făcut publice cele două decizii, este un guvern politic, o coaliţie guvernamentală formată din două partide şi noi am luat act şi prim-ministrul a luat act de această decizie politică. Regret că s-a ajuns aici, am avut mai multe discuţii în ultimele trei-patru săptămâni şi cu domnul Daniel Constantin şi cu domnul Tăriceanu, în speranţa că vor reuşi să găsească toate acele lucruri care i-au unit în aceşti ani, noi am colaborat foarte bine. Dar în faţa unei astfel de decizii politice nu avem ce să facem”, a afirmat Dragnea.

Daniel Constantin a declarat că toate i se trag de la faptul că a propus un protocol de colaborare în coaliţie, „acesta a deranjat foarte tare”. „Se dorea încă de la începutul acestei coaliţii, acestui Guvern, ca decizia să se ia de către doi oameni şi punct. Acum să nu credeţi că domnul Tăriceanu a luat o decizie fără să aibă acordul domnului Dragnea. Asta nu înseamnă acum că am o problemă cu domnul Dragnea. Dimpotrivă, problema mea este legată de domnul Tăriceanu”, a arătat Constantin.

Ponta ripostează pe Facebook

Demiterea prietenului Daniel Constantin l-a iritat pe Victor Ponta, care a reacţionat pe Facebook. Folosindu-se de pretextul partidei de pescuit la care au participat Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu, fostul premier aminteşte, într-o postare pe blog-ul său, un episod din septembrie 2012, consumat tot în Delta Dunării. „Atunci am avut un weekend extrem de încărcat - stabilirea candidaţilor la alegerile parlamentare din decembrie 2012. În plus, am adoptat toţi o Declaraţie oficială de solidarizare cu Liviu Dragnea. Ştiu că acum sună comic, dar aşa a fost! Am fost atunci în «barca USL» cinci oameni: Crin Antonescu, Victor Ponta, Gabriel Oprea, Daniel Constantin şi - cu voia dumneavoastră ultimul pe listă - «camaradul şi prietenul» Liviu Dragnea! Au trecut de atunci ceva mai mult de patru ani.... Tristă poveste - important e că în barcă a rămas unul singur, cel mai rezistent dintre noi toţi / cel pentru care ne asumam şi proclamam toţi atunci «solidaritatea»!”, scrie fostul premier PSD pe Facebook.

Acesta îi dă, plecând de la acest episod, un sfat prim-ministrului Sorin Grindeanu: „Sper să fie deştept şi să îşi pună urgent o vestă solidă de salvare pe el. Istoria se repetă pentru cei care nu învaţă din experienţele trecutului”.

Cât despre „barca” pe care o conduce acum Liviu Dragnea, Ponta lasă a se înţelege că începe racolările în rândul social-democraţilor. „Văd valuri mari, găuri multe şi un «Cârmaci» care e mai preocupat de aruncarea celorlalţi peste bord decât de ajungerea în siguranţă la mal! Eu mă descurc foarte bine să înot - chiar şi contra curentului! Aşa că sunt pregătit să salvez cât pot de mulţi pasageri căzuţi (sau aruncaţi) din barcă!”, a mai scris Ponta.

În replică, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că Victor Ponta nu este cel mai în măsură să vorbească despre cine şi de ce a ieşit din „barca USL”, însă susţine că deja nu-l mai deranjează ceea ce spune fostul premier despre el. „Eu ştiu că am avut un weekend bun cu premierul Grindeanu. Despre barca USL-ului cred că nu este cel mai în măsură să vorbească cine şi de ce a ieşit din barcă”, a declarat Liviu Dragnea. El a precizat că nu a mai vorbit de o săptămână cu fostul premier şi a reamintit că a rupt demisia lui Victor Ponta din PSD, lucru pe care nu-l regretă.