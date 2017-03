Drumuri de milioane de euro în satul lui Dragnea

« Alte stiri din categoria National

Liviu Dragnea, ca ministru al Dezvoltării, a crescut de cinci ori bugetul comunei natale Gratia din Teleorman. Astfel, peste trei milioane de euro au plecat din bugetul Guvernului spre comuna teleormăneană. Banii, însă, nu au rămas în Gratia, ci au fost viraţi în conturile TelDrum SA, relatează „România Liberă”.

De când se ştie, administraţia locală din Gratia mizează pe un buget anual de cam jumătate de milion de euro. În 2015, însă, bugetul micii comune teleormănene a sărit în aer, adică s-a mărit de cinci ori, de la 2.428.000 de lei la 11.626.500 de lei. Din aceşti bani, 8.026.550 de lei s-au dus pe cheltuieli cu străzile şi transporturile rutiere. Aşadar, din tot bugetul comunei Gratia pe 2015, aproape trei sferturi s-a dus pe lucrări la străzi. Banii au venit aproape integral, 8.018.550 de lei, din fonduri guvernamentale prin Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). PNDL este finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, iar la şefia acestui minister în 2014, când a fost aprobată suma de opt milioane de lei comunei Gratia, se afla Liviu Dragnea. După 17 decembrie 2014, în funcţie i-a urmat Sevil Shhaideh.

Anul trecut, în 2016, veniturile totale ale comunei teleormănene au scăzut, dar tot au rămas de aproape patru ori mai mari decât bugetul mediu multianual al comunităţii. Astfel, bugetul Gratiei a fost de 9.403.240 de lei. Aproape două treimi din acest buget a venit iar de la bugetul central. Este vorba despre 5.900.000 de lei, sumă ajunsă în bugetul comunei tot prin PNDL, ca în 2015. De data aceasta, responsabilă de infuzarea cu capital bugetar guvernamental a Gratiei a fost Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltării Regionale până în 2015.

În total, deci, în 2015 şi 2016, Gratia a primit prin PNDL 13.918.550 de lei, adică peste trei milioane de euro pentru lucrări de infrastructură rutieră. Cel puţin conform datelor făcute publice de către autorităţile locale. Conform documentelor făcute publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale, însă, suma este ceva mai mică cu aproape 2,7 milioane de lei (n.r. - peste jumătate de milion de euro), adică numai 11.324.970 de lei.

Cu banii alocaţi din PNDL s-au modernizat 15,57 kilometri de drum din comuna Gratia.

Creştere bugetară pentru TelDrum SA

Cheia de boltă a acestor întâmplări bugetare este acordarea unui contract de către CL Gratia.

Pe 22 septembrie 2014, CL Gratia acorda un contract de 7.766.482 de lei companiei teleormănene TelDrum SA. Suma era fără TVA. Chiar şi cu TVA, însă, care în 2014 era de 24%, suma de plată de către CL Gratia nu s-ar fi ridicat la mai mult de 9,4 milioane de lei. De ce, atunci, apare în scriptele primăriei că finanţarea PNDL a fost de aproape 14 milioane de lei şi în cele ale Ministerul Dezvoltării că a depăşit 11 milioane de lei? Mister.

Ion Voicu, secretarul Primăriei Gratia, a admis pentru „România Liberă” creşterile extraordinare de buget local. „Au fost nişte investiţii în comună, nişte drumuri de asfaltat, şi am primit bani, am depus nişte proiecte”, a spus Voicu. Acesta s-a referit, evident, la finanţările primite prin PNDL. Dar a adăugat că, de anul acesta, s-ar reveni la un buget local mai mic. „Abia am încheiat bugetul pe 2017 şi pot să vă spun că nu mai e cât a fost în ultimii ani, va fi de cinci-şase milioane de lei, cam aşa, că nu am mai primit bani pe proiecte”, a arătat Voicu.

Tel Drum, abonată la contracte publice în Teleorman

Comuna Gratia nu este un exemplu izolat. Numai în ultimii zece ani, TelDrum SA a câştigat contracte publice de 430 de milioane de euro, iar din această sumă, 86% (adică 370 de milioane de euro) a provenit din judeţul Teleorman, atât prin intermediul instituţiilor centrale, cât şi locale. În total, TelDrum SA a încheiat 152 de contracte pentru lucrări în judeţul lui Dragnea. La Gratia, de pildă, TelDrum SA a mai câştigat un contract de 700.000 de euro în 2007, pentru lucrări la reţeaua de canalizare.

TelDrum SA are contracte în zece din judeţele ţării, cele mai multe fiind vecine ale Teleormanului.

Compania Tel Drum a fost înfiinţată în 1999, ca societate în subordinea CJ Teleorman. Un an mai târziu, Liviu Dragnea avea să devină preşedinte CJ, iar în 2001, a demarat procedurile de privatizare a Tel Drum. Licitaţia de privatizare a fost câştigată de Marian Fişcuci, un apropiat al lui Liviu Dragnea, care a plătit atunci aproximativ 400.000 de lei, adică în jur de 90.000 de euro.

Fostul preşedinte al PSD Teleorman, Teodor Niţulescu, declara la un post de televiziune că privatizarea Tel Drum a fost o fraudă de proporţii şi că Dragnea ar fi în spatele firmei.