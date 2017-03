PSD s-a supărat pe ministrul Justiţiei

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat nemulţumit de concluziile evaluării ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, cu privire la activitatea Laurei Codruţa Kövesi şi a lui Augustin Lazăr.

Întrebat dacă îşi asumă concluziile raportului de evaluare prezentat miercuri de Tudorel Toader, Dragnea a răspuns sec: „Nu”. „Eu am spus de multe ori, în toate apariţiile mele publice, că voi susţine decizia ministrului, într-un fel sau altul, dacă va fi argumentată. Din păcate, nu am ce să susţin. Mă aşteptam la o argumentaţie în care să ne spună tuturor de ce trebuie să fie menţinuţi în funcţie şefii Parchetelor, ceea ce era o opţiune, ori o argumentaţie pentru a fi revocaţi. În schimb, am văzut o argumentaţie pentru a fi revocaţi cu o concluzie de a fi păstraţi. Am o oarecare dezamăgire”, a explicat Dragnea, în faţa sediului PSD din Kiseleff.

Potrivit şefului PSD, faptul că Laura Codruţa Kövesi şi Augustin Lazăr rămân deocamdată în funcţie ar conta mai puţin, pentru el, decât faptul că Tudorel Toader nu şi-a bazat concluziile de miercuri pe un „raport justificat”. „Am o nemulţumire. Mă interesează prea puţin dacă rămân cei doi procurori în funcţie, dar nu mi s-a părut un raport justificat. Îmi este foarte greu să explic asta. Ieri, am fost, sincer, foarte dezamăgit. Din acest motiv, nu am vrut să ies până astăzi (n.r. - ieri) O fi avut întâlniri, nu o fi avut, nu ştiu”, a mai spus Dragnea.

Întrebat dacă Tudorel Toader ar trebui să-şi dea demisia de la şefia Ministerului Justiţiei, şeful social-democraţilor a răspuns, zâmbind ironic: „Nu, îi doresc foarte mult succes la Justiţie”. „Este o decizie a premierului. O să vedem în continuare. Până la urmă, cele mai importante obiective pe care trebuie să le aibă minister le reprezintă legile din Justiţie. Aşteptăm să vedem cu ce pachet vine pentru că, de fapt, dincolo de persoane, supărări sau nesupărări, foarte important este să vedem dacă şi cum trebuie modificată legislaţia, astfel încât, în perioada următoare, să fie din ce în ce mai puţine discuţii”, a mai spus Dragnea referindu-se la posibilitatea ca Tudorel Toader să fie înlocuit de la şefia Ministerului Justiţiei.

În schimb, premierul Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu ministrul său. „Acord ministrului Justiţiei credit total. Faptul că dânsul a prezentat, ieri, o evaluare, pe care dânsul şi Ministerul Justiţiei au făcut-o, e un lucru care se înscrie în prerogativele pe care ministrul Justiţiei le are din acest punct de vedere. Am urmărit foarte atent, am avut o discuţie înainte de prezentarea publică cu domnul ministru. Am înţeles foarte bine argumentele pe care dânsul le-a prezentat, sunt de acord cu ele”, a spus Grindeanu.