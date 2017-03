Scumpiri masive la carnea de porc

« Alte stiri din categoria National

Carnea de porc se scumpeşte cu până la 20%. Este avertismentul producătorilor de carne de porc, la care autorităţile nu au până acum un răspuns. Producătorii spun că scumpirile vin pe fondul creşterii preţurilor materiei prime pe pieţele internaţionale. Jumătate din carnea de porc din România vine din import.

Dimitrie Muscă are un combinat de creştere a porcilor în judeţul Arad. Creşte peste 30.000 de animale şi recunoaşte că, în ultimul an, preţul de vânzare al carcasei de porc aproape s-a dublat. „În ultimul an, dacă luăm în aprilie-mai anul trecut, carnea în carcasă era la nivel de 4,5 lei. Astăzi eu vând carnea de porc cu 8,3 lei pe kilogram. Până săptămâna aceasta a fost 7,9-8 lei, de săptămâna viitoare este la nivel de 8,3-8,4”, spune Dimitrie Muscă, directorul Combinatului Agroindustrial Curtici.

Creşterea accelerată a preţurilor la producător se va vedea în curând şi în magazine. Astfel, cel mai mult se va scumpi carnea proaspătă, cu aproximativ 20%, în vreme ce preţul preparatelor din carne se va majora cu până la 12%. Producătorii spun că scumpirile sunt cauzate de cererea ridicată de pe pieţele internaţionale, în special cele din Asia.

„Este cel mai mare preţ din ultimii cinci ani pe piaţa bursei cărnii de porc, iar motivul ţine de tăierile masive care au fost anul trecut. Probabil că unii vor migra în zona cărnii de pui. Puiul nu are modificări de preţ. La carnea de vită deja au fost nişte modificări în sus”, spune Radu Timiş, preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii.

Ministrul Agriculturii nu a vrut să comenteze anunţul producătorilor, însă a deplâns situaţia acestora. Guvernul pregăteşte şi un program de susţinere a fermelor româneşti de creştere a porcilor. Ajutorul se va acorda din acest an până în 2020, iar fermierii vor primi câte 10.000 de euro la fiecare 200 de capete. Fiind un ajutor de stat, însă, el va trebui să primească acordul Comisiei Europene.