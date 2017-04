Cerşetoare româncă rănită în atacul din Suedia

« Alte stiri din categoria National

O cerşetoare româncă în vârstă de 83 de ani, Păpuşa Ciuraru, mamă a 12 copii, se află printre răniţii atacului din Stockholm, relatează publicaţia suedeză „Expressen”. Originară dintr-un judeţ din Nordul României, Păpuşa Ciuraru se afla în centrul capitalei Suediei, la locul său obişnuit de cerşit, atunci când camionul folosit de terorist s-a izbit de clădirea alăturată şi a fost rănită de o piatră masivă care i-a căzut peste picior. Ulterior, a fost transportată la spital, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. Publicaţia „Expressen” i-a dedicat româncei rănite un articol în care notează printre altele că ea doarme pe străzi, dar a devenit o celebritate în rândul romilor din Stockholm după ce a apărut în opera „God in Disguise”.

„Oamenii ţipau în jurul meu, credeam că izbucneşte războiul. Am încercat să mă ridic şi să fug, dar o bucată mare de beton mi-a căzut pe picior. Am crezut că toţi vor trece peste mine pentru a se salva. A fost un prost care conducea camionul pe Drottninggatan. A intrat in leii ăia urâţi. Nu m-a nimerit. Uite că trăiesc şi am peste 80 de ani. Viaţa merge înainte. Nu e altă cale. Sunt recunoscătoare pentru tot ajutorul primit. Dacă tot am avut norocul să trăiesc, o să-mi ajut şi mai mult familia”, le-a povestit Păpuşa Ciuraru, jurnaliştilor suedezi, dându-le asigurări că se va întoarce în stradă.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) român a anunţat sâmbătă că în urma atacului comis în capitala Suediei un cetăţean român a fost rănit şi se află internat într-o unitate spitalicească din Stockholm. Purtătorul de cuvânt al MAE, Paul Ciocoiu, a declarat la Digi 24 că este vorba despre o femeie, care are o fractură la picior şi care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. Conform lui Ciocoiu, femeia era rezident în Suedia.

Patru morţi şi 15 răniţi

Doi suedezi, un britanic şi un belgian au fost ucişi în atacul terorist comis vinerea trecută în capitala Suediei, alte 15 persoane fiind rănite, a anunţat duminică poliţia locală, care a mai precizat că autorul atacului este un refugiat căruia i s-a respins cererea de azil, iar între timp a fost arestat încă un suspect, relatează agenţiile internaţionale de presă.

„Am confirmat identităţile persoanelor decedate şi familiile lor au fost informate”, a precizat la o conferinţă de presă un responsabil al poliţiei din Stockholm. El a mai anunţat că autorul atacului, un cetăţean uzbec în vârstă de 39 de ani, a solicitat azil autorităţilor suedeze în anul 2014. Dar anul trecut cererea i-a fost respinsă şi el a dispărut după ce a fost înştiinţat că va fi repatriat. Poliţia suedeză nu a oferit deocamdată detalii despre motivaţiile sale, dar a menţionat că el „simpatiza cu organizaţii extremiste, inclusiv cu Statul Islamic”.

Atacatorul a furat un camion cu care a pătruns în mulţime pe o arteră comercială din Stockhlom, ucigând patru persoane şi rănind alte 15, şi a fost prins la câteva ore după atac.

Conform publicaţiilor „Aftonbladet” şi „Expressen”, până în prezent, circa 500 de persoane au fost interogate în legătură cu atacul terorist comis vineri şi un al doilea suspect bănuit de implicare în atac a fost arestat.