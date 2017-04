Tribunalul respinge contestaţia lui Daniel Constantin

« Alte stiri din categoria National

Tribunalul Bucureşti a respins contestaţia copreşedintelui formaţiunii Daniel Constantin privind suspendarea Congresului partidului, reuniunea urmând să aibă loc conform programului stabilit în 21 - 22 aprilie. „Tribunalul Bucureşti a decis joi, 13 aprilie 2017, să respingă contestaţia pe care Daniel Constantin şi cei câţiva apropiaţi ai acestuia au depus-o pentru suspendarea Congresului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor (ALDE). În consecinţă, Congresul ALDE se va desfăşura, conform programului stabilit de către Delegaţia Permanentă Naţională, în 21-22 aprilie”, precizează un comunicat al ALDE.

Într-o postare pe Facebook, Daniel Constantin anunţă că a făcut recurs la decizia Tribunalului Bucureşti de a respinge contestaţia sa privind Congresul ALDE. „Congresul convocat de Călin Popescu Tăriceanu este, aşa cum am mai spus, unul abuziv. Am luat la cunoştinţă de prima decizie a instanţei şi am contestat-o cu recurs. În continuare există un proces pe rolul instanţei, un proces pe fond, care trebuie judecat şi care va spune în final dacă comportamentul lui Tăriceanu şi deciziile acestuia sunt democratice sau abuzive, aşa cum am susţinut şi susţin în continuare”, afirmă Daniel Constantin. Acesta a mai declară că fuziunea PC cu PLR a fost un eşec din cauza copreşedintelui Călin Popescu-Tăriceanu.