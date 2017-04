CEDO nu cere graţieri

« Alte stiri din categoria National

Condiţiile de detenţie din penitenciarele din România contravin Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) şi arată o disfuncţionalitate structurală care necesită adoptarea de măsuri generale de către stat, a decis ieri Curtea de la Strasbourg.

România are la dispoziţie şase luni să pună la punct un plan de măsuri pentru remedierea problemelor din penitenciare.

De asemenea, magistraţii CEDO au decis că România trebuie să plătească, în total, 16.000 de euro despăgubiri morale şi 1.850 de euro cheltuieli de judecată, după ce instanţa europeană a fost sesizată de Daniel Arpad Rezmiveş, Laviniu Moşmonea, Marius Mavroian şi Iosif Gazsi în legătură cu condiţiile din închisorile din România. Astfel, Remiveş şi Gaszi vor primi despăgubiri în valoare de 3.000 de euro fiecare, iar Mavroian şi Moşmonea câte 5.000 de euro fiecare. În plus, Moşmonea va primi 1.850 de euro pentru cheltuieli de judecată.

Reclamanţii s-au plâns, printre altele, de supraaglomerarea din celule, de insuficienţa instalaţiilor sanitare şi de lipsa de igienă, de calitatea scăzută a hranei, de şobolani şi insecte în celule.

Magistraţii CEDO însărcinaţi cu dosarul au decis, în unanimitate că România a încălcat Articolul 3 ce interzice tratamentele inumane sau degradante.

Ce cere CEDO României

Instanţa europeană a decis să aplice în acest dosar o hotărâre pilot, estimând că situaţia reclamanţilor arată o problemă generală care îşi are originea într-o disfuncţionare structurală proprie sistemului carcerar român. În aceste condiţii, CEDO cere României să implementeze măsuri care să diminueze supraaglomerarea din închisori şi să amelioreze condiţiile de detenţie.

Instanţa lasă statului dreptul de a stabili ce demersuri concrete trebuie să facă pentru a rezolva problemele, precizând, însă, că, dacă statul nu poate garanta fiecărui deţinut condiţii de detenţie conforme Articolului 3 din Convenţie, atunci recomandă reducerea numărului de persoane din penitenciare.

În plus, statul trebuie să implementeze căi de „recurs preventiv” şi „recurs compensatoriu specific”, potrivit deciziei CEDO. „Recursul preventiv trebuie să îi permită judecătorului care supraveghează executarea pedepsei şi tribunalelor să pună capăt unei situaţii care contravine Articolului 3 din Convenţia şi să acorde indemnizaţii. Recursul compensatoriu specific trebuie să permită obţinerea unei indemnizaţii adecvate în cazul oricărei încălcări a Convenţiei privind un spaţiu vital insuficient şi/sau condiţii materiale precare”, a anunţat instanţa pe site.

În aceste condiţii, CEDO a hotărât să suspende analizarea unor plângeri similare timp de şase luni, până când Bucureştiul va prezenta un plan de măsuri pentru rezolvarea situaţiei, nu a cerut expres adoptarea unei legi privind graţierea şi amnistia şi nici nu a condamnat România la plata a zeci milioane de euro aşa cum anunţau Florin Iordache şi Liviu Dragnea în susţinerea celebrei Ordonanţe 13, care a scos în stradă sute de mii de români.

Nereguli privind condiţiile din închisori au fost depistate şi state precum Ungaria şi Italia.

Premierul Grindeanu salută decizia CEDO

După decizia de ieri a CEDO, referitoare la condiţiile din penitenciare, premierul Sorin Grindeanu a declarat că a purtat o discuţiei cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader pe această temă.

„Salut, în sfârşit, această decizie, care nu ne duce în situaţia, în acest moment, de a plăti sume mari de bani, dar ne obligă să venim, în cele şase luni date ca şi termen, cu un plan de măsuri concret, agreat şi de Consiliul de Miniştri, dar şi de Guvernul României, astfel încât problema semnalată de CEDO să înceapă să fie rezolvată, pentru că această decizie vine urmare a problemelor pe care le avem, a problemelor existente în penitenciarele din România. Deci urmare a acelor probleme, avem această decizie care ne dă un termen de şase”, a declarat Sorin Grindeanu.

Şeful Executivului a precizat că Guvernul este determinat să respecte decizia CEDO şi să îmbunătăţească condiţiile din penitenciare.

Prim-ministrul a mai spus că cele şase luni sunt suficiente pentru ca Executivul să realizeze acest plan de măsuri.

Tot mai multe procese împotriva României

Guido Raimondi, preşedintele CEDO a declarat la începutul acestui an că numărul cazurilor împotriva României a crescut cu 108% în anul 2016, adăugând că este vorba de cazuri repetitive care reflectă dificultăţi de ordin sistemic sau structural şi cere găsirea unor soluţii la nivel naţional. „În primul rând, în privinţa Ungariei şi României, unde numărul cazurilor a crescut cu 95%, respectiv 108% în 2016, această situaţie vizează cauze legate de condiţiile de detenţie. Indiscutabil, acestea sunt cazuri prioritare, pentru că intră sub incidenţa Articolului 3 din Convenţie, dar sunt cazuri repetitive, ceea ce reflectă dificultăţi sistemice sau structurale şi necesită găsirea unor soluţii interne”, a declarat Raimondi în discursul susţinut cu ocazia ceremoniei oficiale de început de an judiciar.