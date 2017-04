România a trimis documentele pentru extrădarea lui Ghiţă

« Alte stiri din categoria National

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat că întreaga documentație pentru extrădarea fostului deputat Sebastian Ghiță a fost trimisă miercuri la Ministerul Justiției din Serbia, iar autoritățile române au aplicat o procedură prevăzută în tratatul cu această țară de prelungire a termenului de transmitere a documentelor necesare.

„Este o procedură uzuală, este un articol 16 din Tratat care prevede posibilitatea prelungirii de la 18 la 40 de zile, în ideea de a preveni posibilitatea ieșirii din termen și eliberarea celor aflați în situația respectivă. O măsură de precauție pe care am trimis-o cu mult timp în urmă, Curtea Supremă a aprobat-o. Noi am trimis întreaga documentație la Ministerul Justiției din Serbia, are 475 de pagini, a fost tradusă în timp, cu un efort foarte susținut, și a fost înregistrată la Ministerul Justiției din Serbia. Din acest moment, adică de ieri, de la orele 13:30, Ministerul Justiției din România și-a îndeplinit obligațiile pe care le avea”, a afirmat ieri ministrul Toader.

Întrebat de jurnaliști cât ar putea dura procedura de extrădare, acesta nu a dat un răspuns.

Totodată, ministrul a arătat că, în prezent, documentația în acest caz este completă.

Întrebat când a transmis documentul prin care s-a cerut prelungirea termenului în cazul extrădării lui Sebastian Ghiță, Toader a răspuns: „Acum trei zile”.

Judecătorii din Serbia au extins cu 40 de zile termenul privind extrădarea fostului deputat.

Pe 14 aprilie, Sebastian Ghiță a fost arestat preventiv pentru 60 zile, iar termenul poate fi prelungit până la un an. Fostul deputat şi-ar fi angajat un avocat sârb, unul care ar putea să boicoteze demersurile României speculând posibilele lacune din legislaţia sârbă.

Sebastian Ghiţă a fost prins în urmă cu două săptămâni în Belgrad, la aproape patru luni după ce a reuşit să scape de filajul poliţiştilor.