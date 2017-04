Şahişti sirieni dispăruţi la Iaşi

« Alte stiri din categoria National

O familie de sirieni nu s-a mai prezentat la una dintre rundele Campionatului Mondial Școlar de Șah de la Iaşi. Doi adulţi şi trei copii cu vârste între şapte şi 14 ani, din Dubai, dar care au cetăţenie siriană, nu au mai apărut la Campionatul Mondial de Şah de la Iaşi.

Poliţiştii susţin că familia de sirieni a fost văzută când îşi cumpăra bilete de avion către Viena. „Familia respectivă are viză Schengen. Era vorba de doi adulţi şi trei copii, trei jucători cu coeficienţi destul de buni, care au jucat cinci runde, iar ieri (n.r. - joi), la a şasea rundă, s-a constatat că nu au mai venit. Am sunat la hotel şi am discutat cu autorităţile abilitate în acest domeniu. Încă o dată, sunt în viza legală până pe 30 aprilie”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Şah, Sorin Iacoban.

Întrebat ce ştie despre această familie, Iacoban a răspuns: „Este problema Federaţiei Mondiale, în interiorul Federaţiei, cum vor fi sancţionaţi, pentru că au părăsit o competiţie la mijlocul desfăşurării ei şi este vorba despre o competiţie mondială. La hotel au lăsat o valiză goală".

Organizatorii Campionatului Mondial de Şah au alertat autorităţile, după ce trei copii din Siria nu s-au prezentat la o rundă din concurs. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au aflat că cei trei copii, alături de părinţii lor, au renunţat la cazarea de la hotel şi au plecat.

Competiţia a reunit la Iaşi peste 600 de copii din 46 de ţări.