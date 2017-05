Penalii, interzişi în Guvern

« Alte stiri din categoria National

Magistraţii Curţii Constituţionale a României (CCR) au decis, ieri, că nu pot admite sesizarea Avocatului Poporului pe articolul din Legea nr. 90/2001 care interzice condamnaţilor penali să fie membri ai Guvernului. Legea este cea care nu i-a permis lui Liviu Dragnea să devină premier.

Indicii despre motivele care i-au determinat pe judecătorii CCR să adopte decizia pot fi găsite în comunicatul de presă emis ulterior, dar şi într-o decizie a Curţii din 2005. Magistraţii constituţionalişti arată că sesizarea Avocatului Poporului asupra a fost respinsă ca inadmisibilă, deoarece au fost ridicate probleme de aplicare şi interpretare a legii de către autorităţile publice competente, cât şi aspecte de legiferare ce intră în competenţa Parlamentului.

„Pentru adoptarea acestei soluţii, Curtea a constatat că, în esenţă, motivele invocate în sesizare constituie atât probleme de aplicare şi interpretare a legii de către autorităţile publice competente, cât şi aspecte de legiferare ce intră în competenţa Parlamentului”, se arată într-un comunicat al Curţii Constituţionale.

Din acelaşi document, putem afla că decizia a fost luată cu majoritate de voturi, ceea ce înseamnă că au existat şi voturi împotrivă.

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat că nu doreşte să comenteze în niciun fel decizia CCR.

O decizie luată cu greutate

Sesizarea a fost făcută la începutul lunii ianuarie de către Victor Ciorbea, la o zi după ce Guvernul Grindeanu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Curtea Constituţională a mai dezbătut pe 7 martie, pe 21 martie, pe 4 aprilie şi pe 27 aprilie sesizarea făcută de Avocatul Poporului, prin care li se interzice persoanelor condamnate penal să ocupe funcţii în Guvern. Devenise poate cea mai aşteptată decizie a Curţii Constituţionale, iar preşedintele Curţii a numit-o, de la bun început, şi „cea mai grea” de luat, deoarece au fost ridicate „foarte multe” probleme de drept în speţa sesizată de Avocatul Poporului, atât de oportunitate, cât şi de admisibilitate, problema fiind „delicată”. „E nevoie de mai mult studiu. S-au avansat până acum mai multe soluţii, care niciuna dintre ele nu întrunea o majoritate decizională şi atunci acum ne-am cam apropiat de două variante care vor fi posibil de ajuns la o concluzie cu ele. E cea mai grea soluţie pe care am avut-o de dat până acum, pentru că problemele sunt mai ales de apreciere politică”, declara preşedintele Curţii, Valer Dorneanu, după şedinţa din 21 martie.

„Noi nu ne ghidăm neapărat după presiunea mediatică, nici după cea politică, pentru că aceea există tot timpul, de fapt ambele există. Vrem întâi să fim împăcaţi cu conştiinţa noastră şi cu convingerea că soluţia pe care o dăm corespunde interpretării exacte a Constituţiei şi sensului legiuitorului, în măsura în care el este în concordanţă cu principiile constituţionale”, a mai spus el.

În urma acestor declaraţii, judecătorii CCR i-au solicitat lui Valer Dorneanu să nu mai facă declaraţii presei deoarece afectează imaginea instituţiei, toate deciziile urmând a fi anunţate prin comunicate de presă.

Dragnea susţine că nu vrea premier

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat decizia CCR privind Legea 90, care împiedică persoanele condamnate penal să ocupe funcţii în Guvern, afirmând că astfel „se termină cu speculaţiile” că el ar viza funcţia de premier. „E o decizie care s-a născut foarte greu, după foarte multe amânări, cu o majoritate strânsă, am înţeles... După această decizie a CCR, cel puţin e un lucru bun, în sensul că se termină cu toate speculaţiile. Eu am spus începând de după instalarea Guvernului Grindeanu că funcţia de prim-ministru nu mai este o opţiune pentru mine. Este Guvern în care am investit încredere, pe care îl susţin şi pe care vreau să-l susţinem până la finalul mandatului dat de Parlament”, a spus Dragnea, la Antena 3.

El a subliniat că acum se aşteaptă să „nu mai primească întrebări dacă vizează funcţia de prim ministru”.

Liderul PSD a adăugat că această problemă este închisă „cel puţin cât legea respectivă rămâne în vigoare”, subliniind însă că el nu va iniţia niciun fel de modificare.