Profesoară critică la adresa sistemului, dată afară

Cristina Tunegaru, profesoara de română care, în repetate rânduri, a criticat programa şcolară şi a susţinut motivat de ce alege sa îşi îndemne elevii spre lectură după alte reguli decât cele impuse, anunţă că a fost dată afară din şcoală.

Profesoara menţionează că decizia nu a venit în urma unei inspecţii sau a unei verificări a modului în care predă orele de română.

Cristina Tunegaru subliniază că, deşi nota de la titularizare - 9,67 - îi poate asigura loc de muncă în orice instituţie de învăţământ de stat sau privat, este criticabil modul în care i-au fost luate orele. „Interesul elevilor este călcat picioare. Nu vor decât să scape de mine, profesorul care vrea să schimbe sistemul de la bază. Nu m-au inspectat, n-a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară! Fără să întrebe părinţii sau elevii, fără să mă anunţe măcar, un funcţionar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Şi m-am trezit scoasă din şcoală. Da, pot să facă asta în sistemul public în anul 2017. Nu mă interesează locul de muncă în sine; ca profesor cu nota 9,67 la titularizare (a treia pe Bucureşti anul trecut) pot să găsesc oriunde un loc într-o şcoală publică sau privată. Dar eu am lucrat alături de elevii mei atât de frumos, am investit emoţional, am luptat şi am muncit pentru progrese uimitoare, neaşteptate care au surprins şcoala întreagă. Nu îi pot lăsa să regreseze, să piardă totul. E o responsabilitate pe care vreau să o duc până la capăt. Şi totuşi, nimic din toate astea nu are vreo relevanţă pentru inspectorat. Interesul elevilor e călcat în picioare. Nu vor decât să scape de mine, profesorul care vrea să schimbe sistemul de la bază”, este mesajul pe care Cristina Tunegaru l-a postat pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu două luni, profesoara de română s-a „autodenunţat” printr-un mesaj pe Facebook că nu respectă programa şcolară. Ea îşi anunţa decizia de a nu citi cu elevii ei poeziile de Eminescu, „Amintirile” lui Creangă, baladele populare, pastelurile de 150 de ani, nuvelele lui Slavici sau de „a le arunca în braţe comentarii”.

Postarea a generat pe lângă aprecieri în mediul online, şi critici numeroase. Cristina Tunegaru a şi explicat modul său de lucru prin faptul că elevii ei sunt de gimnaziu, iar la vârsta de 11-15 ani, nu pot înţelege textele lui Eminescu la adevărata lor valoare. „Eminescu e fascinant, dar nu e pentru copiii de 11 ani”, afirmă Cristina Tunegaru.