Obscenităţi în Parlament

Scandal în Parlament între doi parlamentari, de Vaslui şi de Galaţi, pe tema „violatorilor din Vaslui”, plecat de la comisia de anchetă a prezidenţialelor din 2009. Nicolae Bacalbaşa (PSD, Galaţi) s-a contrat dur cu Corneliu Bichineţ (PMP, Vaslui), dar a atacat-o şi pe Raluca Turcan, preşedintele PNL.

„Colegul meu de la Vaslui... tot Vasluiul... violuri şi discursuri bune în Parlament oferă Vasluiul! Eu sunt fracţiunea care nu-şi ţine gura din Parlamentul român. S-au făcut eforturi disperate ca Parlamentul să devină o structură minoră, decredibilizată, înspământată şi care să-şi ţină gura. Eu unul nu o să mă las speriat de ameninţările distilate ale doamnei Gurgan, Curcan, îmi scapă, mă scuzaţi, sunt bătrân”, a spus Bacalbaşa de la tribună, în timp ce din sală se auzeau huiduieli.

Preşedintele de şedinţă, deputatul PSD Gabriel Vlase, a intervenit şi i-a cerut lui Nicolae Bacalbaşa să-şi încheie discursul, solicitare de care social-democratul nu a ţinut cont.

Bacalbaşa şi-a continuat atacul la adresa Ralucăi Turcan, iar după ce i-a spus că va face fractură dacă „mai dă cu labele”, apoi a mimat un semn obscen. „Dă cu labele, vezi că faci fractură, vezi domnişoară că faci fractură şi pe urmă nu mai poţi să... votezi”, a spus deputatul PSD.

Gabriel Vlase i-a închis microfonul şi i-a cerut să meargă în sală.

Deputatul PMP Corneliu Bichineţ a solicitat drept la replică în urma afirmaţiilor lui Nicolae Bacalbaşa, spunându-i acestuia: „Aţi trecut de multe ori, stimate domnule scriitor, prin judeţul Vaslui şi nu v-a stricat nimeni rozeta.”

Parlamentarii USR au taxat gesturile celor doi şi au părăsit plenul reunit în semn de protest, faţă de „nivelul suburban la care a ajuns Parlamentul”. Nicuşor Dan, liderul celor de la USR a anunţat că va cere sancţiuni în comisia de regulament pentru deputaţii PSD Nicolae Bacalbaşa şi pentru Corneliu Bichineţ, de la PMP.

Liberalii ameninţă cu protest în prezenţa lui Juncker

Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă că ia în calcul să protesteze, mâine, la şedinţa de plen a Parlamentului la care va fi prezent şi preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, dacă preşedintele PSD Liviu Dragnea nu va lua atitudine faţă de gesturile lui Nicolae Bacalbaşa.

„Mă iertaţi că folosesc cuvinte tari, dar acel coleg deputat de la PSD a scăpat frâul din mână. A folosit un limbaj pe care nu vreau să îl reproduc, a făcut gesturi pe care nu-şi permite nimeni să le reproducă, pentru că ar fi anormal. A dus imaginea Parlamentului undeva unde putem să facem lejer comparaţia cu troaca porcilor. Eu sper că mâine (n.r. - astăzi), colegul său de partid, care conduce partidul să anunţe public că îi atrage atenţia şi fie îl scoate de la lucrările Parlamentului o bucată de vreme, fie îi retrage sprijinul politic, habar nu am ce... Iar dacă nu, joi va fi un moment foarte bun de protest, să vadă şi domnul Juncker cam ce se întâmplă în Parlamentul României”, a afirmat Alina Gorghiu la Parlament.

Ea speră să găsească sprijin în această acţiune „măcar de la doamnele din Parlament” pentru a-i cere lui Liviu Dragnea să reacţioneze.

Dragnea: „L-am rugat să nu mai aibă astfel de ieşiri”

Comitetul Executiv Naţional (CEx) al PSD va lua în discuţie, în şedinţa de astăzi, cazul deputatului social-democrat Nicolae Bacalbaşa.

„Nu este prima dată, l-am rugat personal, este un om pe care îl respect pentru tot ceea ce a făcut şi pentru tot ceea ce face, dar l-am rugat personal să nu mai aibă astfel de ieşiri, pentru că acolo nu suntem pe persoană fizică. Când am făcut listele, am făcut listele unui partid care a câştigat alegerile cu un scor foarte mare, beneficiind de încrederea tuturor. Nu am câştigat alegerile pe baza unuia sau altuia, ci ca partid şi o să discutăm şi subiectul ăsta”, a precizat Dragnea.

Întrebat dacă Bacalbaşa va fi sancţionat, Dragnea a spus că nu ştie, dar că se va discuta în CEx pe această temă. „Nu este în regulă, adică nu este prima dată şi nu e în regulă. Am primit foarte multe telefoane de la colegi din ţară, nu numai membri de partid, ci şi oameni care ne susţin şi nu e în regulă. De ce trebuie să dăm noi tot felul de astfel de ocazii?”, a mai precizat Dragnea.