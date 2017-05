Orban şi Buşoi în cursa pentru şefia PNL

« Alte stiri din categoria National

Ludovic Orban şi Cristian Buşoi şi-au depus moţiunile cu care vor candida pentru postul de preşedinte al PNL la Congresul din 17 iunie. Cătălin Predoiu, primul care şi-a anunţat intenţia de a candida pentru şefia liberalilor, a renunţat la candidatură.

Secretarul general interimar al PNL, Cristian Buşoi, şi-a depus şi el candidatura pentru preşedinţia partidului, cu moţiunea „PNL - partidul viitorului. Pentru o Românie dreaptă, echilibrată şi puternică”. Moţiunea sa a fost semnată de 100 de liberali. „PNL are nevoie de schimbare, are nevoie de direcţie şi acesta este lucrul cel mai important care se va întâmpla în 17 iunie dincolo de alegerea unei echipe. Cred că trebuie să ieşim din cutie, cred că trebuie să deschidem ferestrele şi să ne uităm în primul rând spre electorat. PNL trebuie să se schimbe, trebuie să fie un lucru foarte clar: dacă PNL nu se schimbă atunci nu va putea învinge Partidul Social Democrat şi mi-e teamă că PSD, în aceste condiţii, ar putea să câştige tot şi PNL nu va mai conta”, a spus Cristian Buşoi.

La rândul său, Ludovic Orban susţine că are alături de el „o echipa de oameni serioşi, de caracter, puternici” care pot reda valoare partidului. „Nu-mi place să vorbesc despre mine, dar simt nevoia să vă spun câteva cuvinte: sunt un om credincios, îmi iubesc familia, ţara, sunt un liberal convins, până în măduva oaselor, mă bat pentru promovarea ideilor de libertate şi democraţie. Nu am dat înapoi în nicio bătălie, nu am fugit de pe câmpul de lupta, sunt un om de echipa care am fost alături în toate campaniile de colegii din toată ţara”, a declarat candidatul la preşedinţia PNL.

Prim-vicepreşedintele PNL Sector 2, Viorel Cataramă, ar putea fi al treilea candidat la preşedinţia partidului, el anunţând ieri că îşi va depune moţiunea astăzi la ora 14:00 şi că are susţinerea „celor mulţi şi tăcuţi” din PNL, în special a liberalilor din diaspora.