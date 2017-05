Anchetă la drumurile din Iaşi

« Alte stiri din categoria National

Procurorii DNA au făcut percheziţii, ieri dimineaţă, la sediul Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi şi la Direcţia Judeţeană de Drumuri, preşedintele CJ, Maricel Popa, spunând că anchetatorii verifică contractele de atribuire a lucrărilor de deszăpezire şi de asfaltare a unor drumuri.

Preşedintele CJ Iaşi susţine că ancheta DNA a pornit în urma unui audit făcut de CJ, iar neregulile ar fi legate de contractul vizând lucrările la un drum din judeţ, contract încheiat de vechea administraţie. „Acum şase luni m-am deplasat la lucrările care se fac pe drumurile judeţene şi la două lucrări erau deficienţe, asfalt diminuat doi centimetri de asfalt. Am trimis Corpul de Audit, am făcut sesizări. Corpul de Audit a trimis dosarul la instituţiile statului, la Parchet şi la DNA. Contractele au fost preluate din 2015, noi am preluat contractele. Era deficienţa cu asfaltul care se punea pe bălegar, dacă vă aduceţi aminte”, a declarat Maricel Popa, preşedintele CJ Iaşi.

Maricel Popa vorbeşte de un prejudiciu de două milioane de lei.

Acţiunea DNA a vizat ridicarea unor documente cu privire la contracte de execuţie a lucrărilor de întreţinere a drumului judeţean 248 A (Iaşi-Voineşti-Ţibănesti) încheiate cu firma Con Ted Company, contracte de servicii şi întreţinere curentă a drumurilor pe timp de iarnă.

Pe de altă parte, surse apropiate anchetei citate de „Ziarul de Iaşi” că una din posibilele fapte ce sunt investigate de procurorii DNA ar viza modul în care şeful Direcţiei judeţene de Drumuri şi Poduri, Daniel Achiţei, a câştigat concursul. Aceleaşi surse au arătat că vizaţi de anchetă sunt cel puţin doi funcţionari cu funcţii de conducere din cadrul CJ.

Daniel Achiţei nu a putut fi contactat pentru a comenta aceste informaţii.