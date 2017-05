Bugetarii se bat pe iPhone 7

« Alte stiri din categoria National

Zeci de instituţii de stat din România, de la primăria gorjeană Peştişani sau cele din Copşa Mică şi Caracal, până la Serviciul Judeţean de Pază Olt, SRI, Guvern, Curtea Constituţională sau Statul Major General al Armatei şi-au cumpărat iPhone 7.

Ironia face ca prima instituţie din România care şi-a luat iPhone 7, la doar trei zile după lansarea oficială din septembrie 2016, să fie Curtea de Conturi, adică cea care verifică justeţea şi legalitatea achiziţiilor tuturor instituţiilor de stat din ţară.

Primarii se bat în telefoane

Serviciul Judeţean de Pază Olt a fost cât se poate de clar în anunţul de achiziţie pentru cele două iPhone 7 pe care şi le-a luat acum două zile: „Vă rugăm să confirmaţi dacă este negru mat… nu vrem lucios”. Pe 15 mai, două anunţuri de achiziţie de iPhone 7 şi iPhone 7 Plus, cu memorie de 128 GB, au fost lansate de această instituţie în SEAP şi apar ca fiind onorate de Emag, contra sumelor de 3.151 lei, respectiv 3.697 lei.

Comuna gorjeană Peştişani, din apropiere de Târgu Jiu, este celebră pentru două lucruri: acolo, în satul Hobiţa, s-a născut Constantin Brâncuşi, iar 141 de ani mai târziu, pe 3 mai, primarul a plătit aproape 4.000 de euro către Telekom România, pentru un iPhone 7 negru şi unul Rose Gold (roz auriu), cu memorie de 256 GB (cea mai mare disponibilă), la preţul de 1.067 de euro bucata (aproximativ 4.800 de lei), precum şi pentru trei Samsung Galaxy S8 culoare „orchid grey”, la preţul de 859 euro bucata (aproximativ 3.867 lei), conform anunţului din SEAP. „Am devenit vedetă. Eu vin din privat, din presă chiar. Nu am folosit decât cel mai bun calculator pentru angajaţii mei de la ziar, scule bune ca să faci treabă bună şi care să şi ţină. Privitor la legalitate, nici nu se poate discuta, transparenţă este la maxim. Diferenţa între mine şi alţii este că eu sunt transparent şi o fac pe SEAP, alţii o fac cu referat de necesitate şi atât, fără sistemul electronic de achiziţii publice”, a declarat primarul PSD Cosmin Pigui.

O altă comună care şi-a luat un iPhone 7 Plus, auriu, cu memorie de 32 GB (cea mai mică disponibilă) este Celaru, din judeţul Dolj, care a plătit 3.193 de lei pe 12 aprilie, la Flanco. La Copşa Mică, la primărie, un iPhone 7 Silver de 32 GB a ajuns pe 9 decembrie 2016, de la Emag, contra sumei de 2.775 lei.

La sute de kilometri distanţă, în judeţul Maramureş, comuna Remetea Chioarului, de lângă Baia Mare, este fană Android pe telefon, însă nu poate renunţa nici la Apple: s-a înnoit pe 13 aprilie cu un Samsung Galaxy S7 Edge Black, un Samsung Galaxy S8 Plus Black, un Samsung Galaxy J5 DS Black, dar şi un laptop Apple Macbook Air 13. Nota de plată a fost de 10.500 de lei (peste 2.300 de euro), plătiţi către Repka Electronics din Baia Mare. Pe 15 mai, primăria maramureşeană şi-a luat şi trei huse, ca să nu le stea telefoanele de lux în praf, precum şi o baterie de Samsung. Cost total, încă 993 de lei.

Şi la Caracal primăria a plătit în total, în perioada martie-aprilie 2017, 30.502 lei, adică în jur de 6.800 de euro, pe 10 iPhone 7 şi iPhone 7 Plus (de 32 GB şi 128GB, culorile negru, JetBlack şi Gold), conform anunţurilor publicate în SEAP.

Megaoferta la Braşov

Megaoferta s-a strigat însă la Braşov, pe 9 martie 2017, când Serviciul Public Local de Termoficare şi-a achiziţionat cel mai ieftin iPhone 7 din dotarea statului, cel puţin dintre cele cumpărate prin achiziţie publică, pe SEAP: un iPhone 7 Plus 32 GB, culoarea Rose Gold, la doar 979 lei - „ofertă business” de la Orange, unde preţul întreg era de 3.186 de lei.

Cele mai multe aparate iPhone 7 au fost cumpărate de Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi care gestionează aeroporturile Otopeni şi Băneasa. Aici, din 6 ianuarie până pe 2 mai 2017, s-au cumpărat 11 bucăţi de iPhone 7 sau 7 Plus, cu memorii de 32GB şi 128GB, cel mai scump costând 3.875 de lei. S-au cumpărat însă şi un iPhone 6S şi unul 6S Plus, modele mai vechi, care au costat 2.353 de lei, respectiv 2.833 de lei. În total, Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti a plătit pe telefoanele iPhone, atât cele model 7, cât şi model 6, 41.055 lei, adică peste 9.100 de euro.

Al doilea cel mai scump iPhone 7 din instituţiile de stat din România se află în buzunarul lui Ion Sorin Zgură, directorul Institutului de Ştiinţe Spaţiale, filială a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, de la Măgurele. Instituţia a plătit pe un iPhone 7 Plus negru, cu memorie de 128 GB, 4.575 lei, de la firma Eneida Trading. „Este telefonul meu de serviciu şi a fost achiziţionat printr-un proiect internaţional, în niciun caz din fonduri naţionale, de la buget. A fost cheltuială eligibilă. E telefonul meu. Îl folosesc în special pentru partea de foto, video, noi avem şi un departament media şi ajut colegii cu materiale”, a explicat directorul Ion Sorin Zgură.

iPhone şi la Ministerul Educaţiei

Ministerul Educaţiei a cumpărat pe 24 februarie 2017 un pachet de la Orange, pe care a plătit 8.700 de euro, bani europeni proveniţi din proiectul SIPOCA 17. De aceşti bani, a primit patru iPhone 7 de 32 GB, la 570 euro bucata, precum şi şase abonamente de telefonie mobilă la 32 euro plus TVA pe lună, plus şase abonamente de internet cu modem la 13 euro plus TVA pe lună.

Unitatea SRI 0920 din Bucureşti şi-a luat de la Altex, pe 7 decembrie 2016 un iPhone 7 şi un 7 plus cu 128 GB memorie, plătind 7.497 lei în total. Ulterior, şi-a mai achiziţionat diverse accesorii pentru iPhone 7 - folie securizată, şase încărcătoare auto şi huse de silicon negre pentru iPhone 7 şi 7 plus, plătind încă 665 de lei în total.

Armata a fost mai generoasă. Statul Major General (UM 01575) a achiziţionat pe 7 noiembrie 2016 şase telefoane iPhone 7, 128 GB negru, la preţul de 3.090 lei bucata, de la AMS Expert Consult Total, plătind 18.540 de lei, adică peste 4.100 de euro. Ulterior, s-au mai luat două huse de iPhone 7 de câte 300 de lei şi şase folii de câte 50 de lei.

Secretariatul General al Guvernului şi-a luat pachet de la Orange, pe 29 noiembrie 2016, plătind 2.059 de euro pentru patru iPhone 7 de 32GB „diverse culori”, la 515 euro bucata.

BNR şi Monetăria Statului, în pas cu tehnologia

Banca Naţională a României a cheltuit banii doar pe două iPhone 7 de 128 GB, de la Emag, la preţul de 3.100 de lei bucata, însă şi-a luat şi modele mai vechi - un 5S sau un 6S, cheltuind în total pe telefoane Apple, din septembrie 2016 până în prezent 2.300 de euro (10.360 lei).

Monetăria Statului nici nu s-a uitat la noul iPhone, preferând să îşi ia modelul anterior, pe principiul „mai ieftin, dar mai mult”. Astfel, pe 13 telefoane iPhone 6S, Monetăria a plătit în 2017 31.550 de lei, adică aproximativ 7.000 de euro.

Judecătorii Curţii Constituţionale şi-au achiziţionat şi ei două iPhone 7, varianta cea mai modestă, de 32GB, Black, profitând probabil de o ofertă din preajma Crăciunului, de la Emag – 2.745 lei bucata, pe 23 decembrie 2016.

Accesorii scumpe pentru procurori şi spioni

Procurorii DNA nu şi-au achiziţionat iPhone 7, ci doar accesorii pentru modele mai vechi de la Apple - două încărcătoare, două cabluri usb de 5 sau de 6, două cabluri USB de 4 şi trei cabluri USB pentru iPhone 6. Luxul pe care şi l-au permis procurorii anticorupţie de la lansarea vârfului de gamă de la Apple până în prezent - o husă de piele pentru un iPhone 7 care a costat 360 de lei.

Serviciile secrete au mers tot pe accesorii, nedând banii pe iPhone 7 sau pe alt model de telefon de la Apple, cel puţin în perioada de la lansarea 7-lui până în prezent. SIE şi-a luat 10 cabluri „lightning” (pentru încărcare rapidă) pentru iPhone 6 de la Cel.ro, la 45 lei bucata. STS şi-a luat încărcător de iPhone şi cablu de reţea cu 130 de lei, de la o firmă care nu are nici măcar site funcţional - Database Pro. SPP a achiziţionat un încărcător cu cablu de iPhone, la 32 lei de pe Cel.ro.