Olimpicul bătut nu vrea să plece de lângă mamă

Femeia care şi-a bătut crunt copilul pentru că nu a vrut să meargă la un concurs de fizică a fost decăzută din drepturi. Băiatul trebuia să fie luat ieri de autorităţi, însă acesta a refuzat să plece de lângă mama sa.

În termen de cinci zile, băiatul în vârstă de 13 ani va fi luat de cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj şi dus într-un centru al instituţiei. Protecţia Copilului trebuie să facă acum o anchetă mult mai detaliată, să introducă din nou dosarul în instanţă, pentru a cere fie ca băiatul să rămână într-un centru, fie să treacă în îngrijirea altor rude. O astfel de persoană ar fi tatăl copilului, dar acesta le-a declarat reporterilor Digi24 că din punctul lui de vedere nu s-a întâmplat nimic cu copilul.

Femeia, care este medic la centrul medical al medic stomatolog la Centrul Medical Judeţean Gorj al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), le-a spus magistraţilor că îi pare rău şi că ea doar s-a apărat în faţa unui acces de furie al băiatului. Femeia a mai declarat că regretă cele întâmplate şi a promis că nu se va mai repeta. Ea nu a vrut să facă vreun comentariu în faţa presei.

Băiatul a declarat la audieri că cearta dintre el şi mama sa a pornit de la faptul că el a refuzat să meargă la un concurs de fizică, iar mama sa l-a obligat şi l-a scos cu forţa din casă. Băiatul are nevoie de şase zile de spitalizare şi potrivit raportului medico-legal, are zgârieturi în repetate rânduri şi urme că ar fi fost strâns de gât.

Vecinii spun că mama ar fi început să îşi bată copilul în casă. Acesta a fugit pe uşă, iar în scară l-a prins şi a continuat să dea în el. O vecină a văzut totul şi a sunat la 112.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru violenţă în familie. Tot ei au şi dus copilul la spital.

Directorul Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, Doru Taşcău, a afirmat că elevul agresat are 10 pe linie. „Pe primul semestru din clasa a VII-a are media generală 10 şi nu are absenţe. În mod special alte lucruri nu cunosc, pentru că nu am avut contact, nu am ore la clasa respectivă, am vorbit cu dirigintele, nu a fost o situaţie specială până în acest moment şi pentru noi este o surpriză ce s-a întâmplat. Copilul nu s-a plâns până acum că ar avea probleme, cel puţin eu nu am cunoştinţă despre aşa ceva şi nici dirigintele”, a menţionat, pentru Agerpres, Doru Taşcău.