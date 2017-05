Ministrul Justiţiei va publica lista celor care au văzut arhiva SIPA

« Alte stiri din categoria National

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat ieri, la Iaşi, că va publica lista celor care au vizitat arhiva SIPA.

„Aşa, dacă vreţi e un enunţ general, adevărul, întotdeauna şi în orice domeniu, trebuie să iasă la suprafaţă. Evident, m-am referit la adevărurile din arhiva SIPA, pentru că probabil sunt mai multe, şi arhiva asta SIPA, vedeţi, constituie o preocupare pentru toată lumea: şi în dezbaterea publică, şi jurnalistică, şi în mediul juridic. Respectând procedurile, respectând regulamentul, respectând competenţele de desecretizare a arhivei, vom face cunoscute aceste adevăruri”, a declarat Tudorel Toader.

El a spus că nu a intrat pe holul arhivei SIPA, însă a precizat că are informaţii referitoare la persoanele care au făcut vizite acolo. „Primul pas pe care îl voi face săptămâna aceasta, joi, voi publica lista celor care au vizitat arhiva, celor care au intrat în arhivă, singuri, în echipă, am şi momentul - ora la care au intrat, ora la care au ieşit, ca să ştie lumea, dacă vreţi, cine cunoaşte acele adevăruri din arhivă. Eu ştiu cine a intrat. Eu nu am intrat nici pe holul arhivei. Ştiu cine a intrat. Primul pas, repet, nume, prenume şi număr de vizite, şi data, şi ora, şi minutul. Şi de aici deja o primă concluzie se poate trage. Veţi şti că X cunoaşte ce e în arhivă, veţi şti că unul a intrat de mai multe ori, veţi şti că unii au intrat în echipă, alţii au intrat singuri, veţi cunoaşte aşadar depozitarii informaţiilor din arhivă. Noi, ca minister, vom proceda, repet, după regulament şi după lege”, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.