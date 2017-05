Personaj controversat numit la Autoritatea Electorală Permanentă

« Alte stiri din categoria National

Cu votul majorităţii parlamentare PSD-ALDE, fostul ministru al Culturii, Daniel Barbu, a fost ales preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Pentru acest post, a mai candidat Maria Krause, propusă de USR.

De altfel, deputata USR Oana Bîzgan a atras atenţia că, spre deosebire de candidata lor, Daniel Barbu nu are deloc experienţă în domeniul electoral. „Experta Maria Krause are o experienţă electorală de peste 12 ani, în observarea alegerilor în ţară şi în străinătate. Subliniez lipsa de afiliere politică de orice fel a doamnei Maria Krause, spre deosebire de contracandidatul ei, a cărui apartenenţă la formaţiuni politice este cunoscută. Domnul Daniel Barbu ilustrează opusul doamnei Maria Krause, fiind un personal controversat, contestat şi care nu are aceleaşi premise. Domnul Barbu pierde competiţia cu doamna Krause la oricare dintre aceste criterii, iar CV-urile celor doi vorbesc de la sine”, a spus

Șeful Autorităţii Electorale Permanente nu poate fi membru al unui partid politic, iar mandatul său, de 8 ani, poate fi înnoit o singură dată.

AEP se ocupă de organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi de finanţarea campaniilor electorale.

Daniel Barbu este recunoscut pentru mai multe declaraţii controversate, printre care cea prin care solicita transferarea fondurilor din programele HIV-SIDA culturii sau cea prin care afirma că e mai greu să fii politician în România, decât militar în teatrele de război. De asemenea, cât a fost ministrul al Culturii a intrat în conflict cu ecologiştii pe tema Roşia Montană.