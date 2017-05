Vizitele la arhiva SIPA, desecretizate

« Alte stiri din categoria National

Ministerul Justiţiei a publicat, ieri, lista unor persoane care au vizitat arhiva SIPA, printre numele care apar pe aceasta figurând cel al liberalei Laura-Iulia Scântei, vicepreşedinte al Senatului, şi cel al lui Horia Georgescu, fost şef al ANI.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat că în arhiva SIPA au fost mai multe vizite decât cele 22 prezentate în listă. „Toate cele 22 de vizite, nu sunt 22, sunt mult mai multe. Cele pe care le-am enumerat eu sunt 22, pe baza ordinelor pe care le-am trecut acolo şi datele. Sigur sunt mult mai multe vizite, sunt şi două rapoarte pe care nu le-am desecretizat, dar le vom desecretiza,... din care veţi afla mai multe informaţii şi, sigur, ai mai multe vizite... Din lista aceea ce anume se ştie - cine în mod fizic a intrat în arhivă, cine cunoaşte adevărurile din arhivă. Până acum era o necunoscută, cine să fie... Iată, avem lista şi ştim a, b, c sunt oamenii care cunosc secretele, adevărurile din arhivă”, a declarat ieri Toader, la Palatul Parlamentului.

Ministrul Justiţiei a menţionat că mai întâi doreşte să vadă regimul acestor rapoarte.

Răspunzând unei întrebări, ministrul Toader a arătat că ştie că nu există niciun fel de listă privind intrările în arhiva SIPA. „Ştiu lucrul acesta, pentru că, până la urmă, eu am făcut toată situaţia. Dar eu n-am de unde să ştiu de ce nu s-au consemnat datele de atunci. Cel mai sigur şi cel mai simplu vă vor răspunde cei care au guvernat şi cei care au gestionat arhiva în momentul acela”, a explicat el.

Întrebat ce înseamnă mai multe vizite şi de ce nu le face încă publice, Tudorel Toader a spus: „Pentru că raportul este secret şi nu am voie să spun nimic din el”.

Despre Laura-Iulia Scântei, care figurează pe listă şi care a cerut explicaţii privind apariţia în presă a unui document clasificat, Toader spune că aceasta poate urma procedura, pe care, de fapt, o ştie, de a se adresa procurorului şi nu lui.

În opinia sa, este păcat ca arhiva SIPA să fie distrusă. Toader a anunţat că va înfiinţa „un fel de CNSAS” pentru a-i ajuta pe cei de la Administraţia Penitenciarelor în privinţa documentelor doveditoare la pensie. „Arhiva SIPA e păcat să o distrugem, pentru că ea e un segment din istoria mai plăcută sau mai puţin plăcută a Justiţiei. Arhiva SIPA are în ea documente privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii cu statut special, cu cei de la ANP, vă daţi seama, oamenii aceia nu pot să-şi dovedească vechimea, să ia pensii, puncte de pensii, cum să o distrugi? Arhiva SIPA are a doua categorie, probabil că n-am fost în ea, elemente ce ţin de viaţa privată pe care o vom respecta şi nu le vom divulga. Are în ea probabil informaţii ce ţin de secretul de serviciu, care intră în competenţa ministrului, şi le voi desecretiza. Celelalte secrete, dacă or fi, sunt de competenţa Guvernului sau poate a CSAT dacă se duce acolo. Vom face un fel de CNSAS, vom pune trei, patru funcţionari de la ANP, de la Ministerul Justiţiei, care au acces la secrete de stat şi primul lucru trebuie să restituie documentele celor de la ANP să-şi facă dovada dreptului la pensie. Vom vedea care sunt informaţiile, vom urma regimul lor, le vom desecretiza şi le veţi şti”, a detaliat Tudorel Toader.