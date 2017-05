PSD nu mai elimină TVA pentru imobiliare

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că s-a renunţat la iniţiativa pentru TVA zero pentru imobiliare şi publicitate, în condiţiile în care cei din aceste domenii au spus că măsura poate avea efecte bune, dar şi „perverse”, deoarece s-ar aştepta mult la rambursarea de TVA.

Întrebat de presă dacă este adevărat că a renunţat la TVA zero pentru imobiliare şi publicitate, Liviu Dragnea a răspuns: „Da, este, de asta am şi lungit-o atât de mult. Cei din domeniul publicităţii şi din zona presei au spus că această măsură, chiar dacă poate avea efecte bune, poate avea şi efecte perverse, în sensul că ar trebui să aştepte mult la rambursarea de TVA şi cei din zona de construcţii de locuinţe la fel”. „Din moment cei ei, cei care erau beneficiarii, nu sunt de acord, rămânem doar cu zero la input-urile în agricultură pentru că acolo situaţia este inversă. Ei sunt obligaţi să vândă cu TVA zero produsele, în schimb input-urile intră cu TVA şi tot aşa aşteaptă un an sau doi până se rambursează TVA”, a adăugat şeful PSD.

În Programul de guvernare al PSD se arăta că va fi extinsă cota zero de TVA pentru vânzarea de locuinţe, publicitate şi pentru inputuri în agricultură, începând cu 1 martie 2017. „Mizăm pe 50.000 de noi locuri de muncă în construcţii, şi ca urmare a propunerii noastre de eliminare a TVA-ului pentru vânzarea de locuinţe şi a impozitului pe transferul proprietăţii cu valoare mai mică de 100.000 de euro”, se arăta în acest document.