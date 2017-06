Disensiuni în PSD de la guvernare

« Alte stiri din categoria National

Vicepreşedintele PSD, Gabriela Firea, a anunţat că se preconizează o evaluare a activităţii guvernamentale şi că este posibil să aibă loc o remaniere a Guvernului, adăugând totodată că este îngrijorată dacă premierul nu mai are timp să se consulte cu preşedintele partidului. „Adevărata relaţie dintre preşedintele Liviu Dragnea şi premierul Grindeanu o ştiu numai ei doi. Nu avem cum să ştim noi, ceilalţi, 100% adevărul... Mă îngrijorează dacă premierul nu mai are timp să se consulte cu preşedintele partidului”, a spus Gabriela Firea, la Antena 3.

Ea a arătat că, în această perioadă, se realizează o evaluare a activităţii guvernamentale şi că este posibil să aibă loc şi schimbări, întrucât sunt şi miniştri care au o activitate foarte bună, şi a nominalizat-o pe Sevil Shhaideh, dar şi ministere care nu au avut o activitate foarte susţinută. Aceasta a precizat că este normal ca această evaluare să o coordoneze preşedintele partidului, Liviu Dragnea, „pentru că este persoana cea mai autorizată şi care a şi coordonat echipa care a realizat programul de guvernare”.

Premierul Sorin Grindeanu i-a răspuns Gabrielei Firea pe Facebook, fără a o menţiona însă. „A fi prim-ministru reprezintă o răspundere imensă, pe care o iau în serios în fiecare secundă, de când PSD mi-a făcut onoarea de a-mi acorda această încredere. Guvernul României a înţeles nevoile şi aşteptările oamenilor, iar acum putem spune că avem creştere economică - cea mai mare din Europa, ne respectăm promisiunile din campanie, avem mai multe locuri de muncă, se înfiinţează din ce în ce mai multe firme, încrederea investitorilor e în creştere. Banca Mondială a îmbunătăţit prognoza legată de creşterea economică de anul acesta. Aşa cum am spus întotdeauna, mai avem foarte multe de făcut - acesta este drumul pe care am pornit şi pe care suntem decişi să mergem în continuare. Pentru asta avem nevoie de stabilitate, de obiective şi priorităţi pe care le împărtăşim cu toţii. Adversarii PSD se află în afara partidului” a scris Grindeanu pe Facebook.

Ponta sare în apărarea lui Grindeanu

Fostul premier Victor Ponta a sărit în apărarea actualului şef al Guvernului, tot printr-o postare pe Faceebook. „Am şi eu două întrebări ca «cetăţeanul turmentat» - că mă uit şi chiar nu mai înţeleg. Schimbarea Guvernului Grindeanu este urgenţa noastră în această vară? Este ceea ce îşi doresc cei care au votat în decembrie 2016 pentru PSD? Sau membrii PSD? Sau parlamentarii care susţin majoritatea guvernamentală? Eu am votat în decembrie cu PSD, sunt (încă) membru al partidului şi ca deputat am votat mereu pentru susţinerea proiectelor acestui Guvern - să înţeleg că până acum am greşit?!?!", a scris Ponta, pe reţeaua de socializare.

El a făcut şi o paralelă între actualul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, şi Traian Băsescu. „Eram în Guvernul PSD condus de Adrian Năstase în perioada 2001 - 2004 când primar general al Bucureştiului era Traian Băsescu - îmi amintesc că tot ce nu era el în stare să facă la Primărie, Băsescu dădea vina pe Guvern, iar în 2004 s-a jurat că vrea să rămână primar «să îşi termine proiectele», dar a candidat la prezidenţiale şi aţi văzut ce bine ne-a fost! Să înţeleg acum în 2017 că ce făcea Băsescu era bine? Poate mă ajutaţi dumneavoastră cu ceva lămuriri; dacă întreb conducerea partidului sigur nu au ei timp să piardă cu un biet membru aşa cum sunt eu”, a completat Ponta.