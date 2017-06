PSD pregăteşte debarcarea lui Grindeanu

« Alte stiri din categoria National

Declaraţiile din minivacanţa de Rusalii făcute de primarul general al Capitalei, Gabriela Vrânceanu-Firea, la adresa premierului Sorin Grindeanu, par a nu fi întâmplătoare. Ieri, Firea a ieşit din nou la atac, afirmând că evaluarea miniştrilor este cât se poate de normală şi necesară. Ea adaugă că că nu îi permite să tacă şi să ascundă care este relaţia adevărată dintre Guvern şi aleşii locali ai municipiului Bucureşti. „L-am sunat pe domnul preşedinte Liviu Dragnea, am vorbit în cursul serii trecute (n.r. - luni seară). M-a întrebat şi domnia sa ce s-a întâmplat, de ce este această situaţie tensionată în mass-media şi de ce unii dintre colegii noştri au reacţionat la cele afirmate de mine. I-am spus şi acum domnului preşedinte, după ce am stabilit, fireşte, întâlnirea, că mă bazez pe sprijinul domniei sale pentru că de fiecare dată a fost receptiv la problemele bucureştenilor. Aşa cum ştiţi, am ajuns primar general, pentru că domnul preşedinte Liviu Dragnea m-a propus să fiu candidat, m-a susţinut în toată această perioadă şi, de asemenea, a susţinut toate proiectele pozitive bune pentru bucureşteni. Eu nu am făcut altceva decât să exprim public într-o emisiune relaţia pe care primăria generală, primăriile de sectoare le avem cu reprezentanţii Guvernului, cu unii dintre ei”, a spus Gabriela Firea după o întâlnire cu Liviu Dragnea, la Parlament.

Ea a precizat că nu îşi permite să ceară demisia premierului, dar nici nu vrea să ascundă relaţia dintre Executiv şi primari. „Am observat speculaţiile că Gabriela Firea ar fi cerut demisia Guvernului sau demiterea premierului. Nu îmi permit să fac aşa ceva, în schimb nici nu îmi permit să tac”, a spus Firea.

La rândul său, Liviu Dragnea a spus ieri că l-a rugat pe premierul Sorin Grindeanu „să se abţină de la declaraţii politice”, după ce acesta a răspuns la criticile Gabrielei Firea arătând că „a fi premier este o răspundere imensă”, pe care o ia în serios în fiecare secundă şi că „adversarii PSD se află în afara partidului”.