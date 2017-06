PSD insistă pentru un prag generos privind abuzul în serviciu

« Alte stiri din categoria National

Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiției, a declarat ieri că pentru abuzul în serviciu se poate menține pragul de 200.000 de lei sau se poate mări la 400.000 de lei.

„Se poate menține pragul de 200.000 de lei sau se poate mări, chiar 400.000. Au fost discuții în acel moment cu specialiștii, acest 200.000 nu e întâmplător. Noi am plecat de la suma de două milioane, suma maximă, care este prevăzută în Codul penal și am zis ca 10% din acea sumă maximă să reprezinte un prag minim. Așteptăm și noi proiectul care este la Ministerul Justiției și în funcție de ce prag sau ce consultări vor face și dumnealor..., dar clar este că trebuie stabilit un prag”, a spus Iordache, la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre decizia CCR cu privire la stabilirea unui prag pentru abuzul în serviciu.

Iordache a precizat că pragul în cazul infracțiunii de abuz în serviciu „nu se stabilește pentru o persoană anume”.

Întrebat pe ce se bazează când vorbește despre un prag de 400.000 de lei, Iordache a spus că este un punct de vedere și că există o dezbatere cu privire la acest subiect.

El a mai spus că Parlamentul va aștepta un proiect de lege cu privire la aceste reglementări de la Ministerul Justiției.

La rândul său, președintele Comisiei juridice de la Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, susţine că stabilirea pragului se poate face atât prin proiect de lege, cât și prin ordonanță de Guvern. Întrebat dacă Legislativul mai are timp să stabilească acest prag având în vedere că se apropie vacanța parlamentară, Nicolicea a spus că o va face când va avea timp.