George Puşcaş a promovat Benevento în Serie A

Tânărul atacant român George Puşcaş a marcat golul prin care Benevento a învins-o pe Carpi cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe teren propriu, în manşa a doua a barajului de promovare în prima ligă a campionatului de fotbal al Italiei. După 0-0 în prima manşă, Benevento a promovat în Serie A, deşi terminase doar pe locul 5 la finalul sezonului regulat din Serie B.

Puşcaş a marcat golul promovării în minutul 32 al partidei, el fiind înlocuit în minutul 72, cu Karamoko Cissé.

Internaţionalul român de tineret (21 de ani), împrumutat de la Inter Milano, a avut o contribuţie foarte însemnată în obţinerea promovării, marcând de trei ori în patru meciuri din play-off, totalizând în acest sezon şapte goluri în 21 de partide.

„Suntem foarte fericiţi. Nu mai vreau să vorbesc despre greutăţi sau accidentări. Mi-am revent repede şi în cel mai bun moment. Nu am cuvinte, am făcut ce ne-am dorit de la început. Golul a reprezentat una dintre cele mai mari emoţii fotbalistice din viaţa mea, toţi am contribuit şi nimic nu ne va strica petrecerea. Mi-ar plăcea să rămân la Benevento, am reuşit un lucru măreţ”, a spus George Puşcaş.

După această promovare istorică în Serie A cu Benevento (premieră pentru club), Puşcaş se va prezenta la naţionala de tineret a României, pentru meciul cu Liechtenstein, primul din cadrul campaniei de calificare la Euro 2019. Partida va avea loc pe 13 iunie, la Vaduz.

În Serie A au mai promovat SPAL 2013 Ferrara şi Hellas Verona. Empoli, Palermo şi Pescara au retrogradat în Serie B.