Legile pe justiţie, finalizate

Ministrul Tudorel Toader a anunţat, ieri, că pachetul de legi privind Justiţia este finalizat şi săptămâna aceasta, cel mai probabil, îl va prezenta public, după care va fi transmis Guvernului. „Pachetul de legi privind Justiţia este finalizat. Cel mai probabil, săptămâna aceasta voi prezenta în liniile directoare modificările substanţiale, îl voi transmite la Guvern, Guvernul, probabil, sper eu, şi-l va însuşi şi îl vom transmite la Parlament... Potrivit programului de guvernare, Ministerul Justiţiei trebuie să iniţieze proiectul de lege pentru modificarea legilor Justiţiei în cursul lunii iunie 2017”, a spus ministrul, la Parlament.

Întrebat dacă pachetul de legi va fi discutat anterior şi cu liderii coaliţiei, Toader a replicat: „Nu ştiu dacă trebuie discutat cu liderii coaliţiei, pentru că legile justiţiei au un parcurs foarte lung. Îl trimitem la Guvern va ajunge la Comisie, primă cameră sesizată, Comisie, iarăşi a doua cameră sesizată. E un parcurs foarte lung şi nu uitaţi un lucru: pachetul de legi trece prin Parlament, iar Parlamentul are o majoritate pe care o ştiţi şi care sigur va opera acele modificări pe care le va considera de cuviinţă”.

Pe de altă parte, Toader a susţinut că nu face agenda guvernului pentru a şti dacă pachetul de legi va intra „în prima sau a doua şedinţă de guvern”.

Referitor la evaluarea miniştrilor de către coaliţia de guvernare, la finalul unei întâlniri cu liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, Tudorel Toader a declarat că „nu are competenţa de a aprecia cum rămâne cu Guvernul”. El a precizat că a discutat cu şeful Senatului strict despre aspecte legate de MCV şi nu a deschis subiectul legat de soarta Guvernului. „Nu am vorbit niciun cuvânt în plus, niciun cuvânt în minus. Nu am deschis subiectul, nici nu era cazul din punctul meu de vedere, despre Guvern, nu a deschis dânsul subiectul despre Guvern”, a explicat Tudorel Toader.

Întrebat dacă a fost chemat la discuţii cu Liviu Dragnea pe baza evaluării făcute de PSD, Toader a spus că până în acest moment nu a fost chemat.

Legat de posibilitatea de fi înregistrate întârzieri în domeniul Justiţiei faţă de programul de guvernare, Toader a spus că nu el face evaluarea. „Nu fac eu evaluarea, autoevaluarea. Aveţi programul de guvernare, este accesibil oricui din România, ştiţi ce am făcut, ce n-am făcut. Nu e firesc eu să vorbesc despre mine”, a conchis Toader.