Maior recunoaşte vizita la Oprea din noaptea alegerilor

Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, a declarat ieri că, în seara alegerilor prezidenţiale din 2009, a fost la Gabriel Oprea acasă, dar această vizită o consideră un eveniment privat, la care nu s-au întâmplat aspecte ilegale sau neconstituţionale.

„Au existat întotdeauna şi există în viaţa unui om, chiar deţinând asemenea funcţii, şi aspecte referitoare la elemente private. Ele nu au avut nicio legătură cu activitatea instituţiei ca atare. Din acest punct de vedere, şi acest moment pe care îl evocaţi îl definesc ca pe un eveniment privat la care am participat, în care nu s-au întâmplat aspecte pe care să le sesizez ca fiind ilegale, neconstituţionale şi chiar conform unor standarde de moralitate din punct de vedere al funcţionării instituţiilor şi persoanelor care reprezintă acele instituţii, nici din acest punct de vedere, nu am ce să îmi reproşez”, a spus Maior, fost director al SRI, în cadrul audierilor la Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009.

Ambasadorul României în SUA a mai declarat că are o relaţie de prietenie cu Gabriel Oprea încă din anul 2001, iar cu Laura Codruţa Kövesi are o relaţie strict profesională. „L-am cunoscut de multă vreme pe domnul Gabriel Oprea. Era o relaţie de prietenie cu domnia sa, încă din perioada în care şi eu am fost membru al acestui Parlament. De când am activat împreună în diverse guverne, înainte de a avea calitatea de director (n.r. - al SRI), inclusiv în Guvernul Năstase, deci anii 2001-2002. Aş putea spune că a fost şi este o relaţie de prietenie”, a afirmat Maior, întrebat în legătură relaţia cu Gabriel Oprea. El a spus, întrebat şi în privinţa relaţiei sale cu Vasile Dîncu, că are cu acesta „o relaţie de veche prietenie”, iar cu Dan Andronic „în timp a fost şi o relaţie de prietenie”.

Maior a mai spus, legat de întâlnirea pe care a avut-o la Gabriel Oprea acasă, că Dan Andronic nu are dreptate când spune că a fost o celulă de criză. Mai mult, Maior a mai precizat că SRI nu a fost implicat niciodată în generarea unui partid şi în decizii cu caracter politic.