Dragnea: PSD este sub asediu

Liviu Dragnea a afirmat că, după viteza de organizare a acţiunilor de susţinere a lui Sorin Grindeanu este clar că este vorba despre un plan bine pus la punct, „o coordonare profesionistă”, însă nu ştie cine se află „în spate”. „Încă odată PSD este sub asediu şi nu este sub asediu politic, pentru că nu am văzut în afară de o mică acţiune de sprijin din partea USR pentru Sorin Grideanu alte acţiuni politice. Nu-mi dau seama exact cine sunt cei care stau în spatele acestei acţiuni, dar este o coordonare profesionistă”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a afirmat că acţiunile lui Grindeanu din ultima zi arată că exista un „plan” făcut din timp.

„În opinia noastră, şi o spun cu regret şi cu părere de rău,... Sorin Grindeanu este o unealtă. A cui, ne este greu să ne dăm seama”, a spus Dragnea.

Întrebat dacă mai este de acord cu afirmaţia sa din decembrie 2016, potrivit căreia Grindeanu a ajuns „din întâmplare” în Comisia de control al SRI, Dragnea a spus că lucrurile nu mai e sigur. „Nu mai sunt sigur că a făcut parte întâmplător, nu mai sunt sigur de nimic, sincer”, a precizat el.