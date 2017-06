PSD şi ALDE au voturile necesare în Parlament

« Alte stiri din categoria National

Pentru ca o moţiune de cenzură să treacă este nevoie de 233 de voturi în plenul reunit al Parlamentului, iar PSD şi ALDE au împreună 247 de parlamentari, nefiind astfel nevoie de susţinere din partea altor grupuri.

Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. În acest caz, va fi nevoie de 116 semnători, din totalul celor 464 de parlamentari.

Pentru adoptarea moţiunii de cenzură, va fi nevoie de 233 de voturi. Este, însă, posibil ca numărul exact să scadă la 232, având în vedere că liberalul Eugen Nicolăescu a demisionat din Parlament pentru a deveni viceguvernator BNR. Cvorumul va depinde astfel de depunerea jurământului de către următorul candidat PNL de pe listele parlamentare.

În acest moment, PSD are 221 de parlamentari, PNL are 98, USR are 43, UDMR are 30, ALDE are 26, la fel ca PMP, minorităţile au 17, iar alţi trei parlamentari sunt neafiliaţi. PSD şi ALDE au astfel împreună 247 de parlamentari, peste numărul necesar pentru a dărâma Guvernul.

Nu este clar cum se va poziţiona opoziţia, PNL, USR şi PMP, dar nici UDMR şi minorităţile naţionale.