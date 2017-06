Dragnea ÅŸi Grindeanu se luptÄƒ pe UDMR

« Alte stiri din categoria National

Ambii politicieni s-au întâlnit ieri cu liderii maghiarilor şi au încercat să-i atragă de partea lor cu promisiuni.

Cele două tabere din PSD partă negocieri intense pentru a atrage cât mai multe voturi şi a învinge. De o parte se află liderul PSD, Liviu Dragnea şi Comitetul Executiv al partidului, iar de cealaltă premierul Sorin Grindeanu şi Victor Ponta.

Teoretic, PSD și ALDE au voturile necesare pentru adoptarea moțiunii de cenzură: PSD având 222 de parlamentari, iar ALDE – 26. Totuși, riscul este mare, pentru că tabăra Grindeanu-Ponta are proprii susținători. În declarațiile oficiale, reprezentanții PSD sunt optimiști. Dacă, luni dimineața, spuneau că ar avea 250 de voturi față de cele 233 de voturi necesare pentru demiterea Guvernului Grindeanu, acum reprezentanții PSD au ridicat ștacheta și vorbesc că ar avea 270 de voturi, ca urmare a negocierilor purtate cu parlamentarii de la alte partide.

Ieri, preşedintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, declara că moțiunea de cenzură va trece cu un scor „extrem de substanțial”. „Moțiunea de cenzură va trece cu un scor extrem de substanțial. Așa cum am informat și ieri, consider că și alți parlamentari din alte partide vor veni și vor vota. O să ne întâlnim și miercuri după moțiune și o să vedeți că am avut dreptate”, a spus mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea în Parlament.

Tot Bădălău a precizat că „peste 20” de parlamentari de la alte partide vor vota moțiunea PSD-ALDE.

Preşedintele executiv al PSD le-a transmis un mesaj și lui Victor Ponta şi Sorin Grindeanu: „Sănătate multă şi spor la guvernare încă două zile”.

Favoruri acordate maghiarilor

PSD și ALDE iau în calcul posibilitatea ca circa 20 de parlamentari social-democrați și liberal-democrați să nu susțină moțiunea de cenzură depusă duminică împotriva Cabinetului condus de Sorin Grindeanu. De aceea aceştia încearcă să câştige de partea lor grupul UDMR, care numără 30 de membri şi care ar putea asigra victoria oricărei din tabere.

În încercarea de a-i convinge pe maghiari să voteze moţiunea de cenzură depusă duminică, ieri, majoritatea PSD a votat în două comisii din Senat proiectul prin care data de 15 martie este declarată Ziua Maghiarilor din România şi devine sărbătoare legală.

Tot ieri, trei comisii din Camera Deputaților au fost convocate din scurt, pentru a da undă verde unui alt proiect important pentru comunitatea maghiară, cel referitor la extinderea folosirii limbii materne și la posibilitatea arborării steagului secuiesc.

Primul prevede reducerea de la 20 la 10% a pragului de la care administrațiile locale și instituțiile din subordinea lor să fie obligate să asigure folosirea limbii materne.

Luarea unei decizii în cazul acestora a fost amânată.

Al doilea articol prevede că autoritățile publice locale și entitățile din subordinea lor „au dreptul de a inscripționa clădirile și anexele clădirilor aflate în administrare (...) în limba minorității naționale în cauză, conform tradiției locului și a specificului limbii minoritare”.

Şi premierul Sorin Grindeanu şi secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, s-au întâlnit, luni dimineaţă, cu liderii UDMR, a declarat pentru News.ro liderul deputaţilor UDMR, Attila Korodi, care a spus că organizaţia politică maghiară nu a luat luată încă o decizie.

Liderul UDMR recunoaşte că discută cu ambele tabere

Ieri seară, însă, UDMR părea să se fi poziţionat de partea lui Liviu Dragnea. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că cei care dețin majoritatea parlamentară trebuie să aibă și posibilitatea de a schimba miniștrii, inclusiv premierul.

"Moțiunea de cenzură este instrumentul majorității și al parlamentarilor din orice grup de a controla, de a da jos Guvernul. Eu cred că un principiu trebuie să fie clar pentru toată lumea: cei care au fost votați și dețin majoritatea trebuie să aibă și posibilitatea și dreptul de a schimba miniștrii, inclusiv, la un moment dat, premierul, dacă doresc. Ei acest lucru fac, ar fi fost bine să facă fără scandal, fără acest circ, dar rolul și principiul trebuie să funcționeze, indiferent cine asigură majoritatea. Acesta este punctul nostru de vedere, astăzi, mâine vom stabili, dar principiul trebuie respectat", a declarat Kelemen Hunor, luni, la Parlament. Întrebat dacă acest principiu de care a vorbit poate da de înțeles că UDMR va susține moțiunea, Kelemen Hunor a răspuns:

"Nu știu unde vă duce cu gândul, nu am această capacitate de a ghici, deci e posibil și această variantă dacă ne gândim la principiu. Oricum, noi avem o colaborare parlamentară de jumătate de an, din februarie, și noi săptămânal ne întâlnim. Liderii se întâlnesc săptămânal, și la Senat, și la Cameră, și noi ne întâlnim dacă nu săptămânal, de două ori pe lună cu domnul Dragnea, cu domnul Tăriceanu și discutăm toate aspectele din politică. Eu m-am întâlnit și cu domnul Grindeanu în calitate de premier. Deci, nu e nimic nou sub soare, nu ne întâlnim astăzi prima dată", a spus liderul UDMR.

Liviu Dragnea caută premier

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri că discuțiile despre un nou guvern vor începe imediat după moțiune iar de data aceasta o să propună mai multe variante de premier, deoarece încă simte "usturimea" de la o singură variantă.

"Discuțiile pentru noul guvern vor începe după moțiune, în seara respectivă. O să convocăm un Comitet Executiv Național după moțiune, dar nu cred că chiar în seara moțiunii, la o zi-două, eventual", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că de această dată vor fi mai multe propuneri pentru funcția de premier iar CexN va decide cine va fi cel nominalizat.

"Am discutat cu câțiva colegi și sunt câteva variante pe care o să le propun Comitetului Executiv Național, nu va fi doar una. Voi propune mai multe variante. Și acum simt usturimea de la o singură variantă", a afirmat Dragnea.

Preşedintele a discutat despre criză cu Angela Merkel

Problema crizei politice din România a fost abordată şi în timpul discuţiilor purtate ieri de președintele Klaus Iohannis, la Berlin, cu cancelarul Republicii Federale Germania, Angela Merkel.

„În ce privește criza politică de acasă, în mod natural doamna cancelar nu dorește să exprime o opinie, dar am avut o scurtă discuție pe această temă și cred că am reușit să transmit mesajul că avem o criză în interiorul coaliției de guvernare, dar că România este o țară stabilă, solidă, cu o economie funcțională și că am solicitat celor implicați în divergențe să găsească soluții urgente, ceea ce fără îndoială se va și întâmpla”, a declarat președintele Iohannis într-o conferință de presă comună cu Angela Merkel.

Întrebat de jurnaliștii germani dacă această criză de la București va avea urmări asupra Uniunii Europene, respectiv asupra relațiilor cu Uniunea Europeană și cu NATO, șeful statului a arătat că nu are absolut niciun efect.