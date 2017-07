Proteste reluate la guvern

« Alte stiri din categoria National

Sute de persoane s-au adunat ieri în Piaţa Victoriei şi au participat la un marş de protest faţă de „enorma dezamăgire” reprezentată de numirea noului prim-ministru, dar şi faţă de mai multe decizii ale Curţii Constituţionale a României (CCR).

Unii dintre cei prezenţi în piaţă aveau steaguri tricolore, alţii tobe şi fluiere. De asemenea, a fost adus şi un manechin în zeghe cu chipul lui Liviu Dragnea. Manifestanţii scandau „PSD, ciuma roşie!”.

Şoferii care treceau pe lângă grupul de protestatari claxonau.

„Dacă rămânem pasivi şi nu luăm atitudine la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vom pierde definitiv războiul pe care l-am dus cu corupţia cel puţin în ultimele cinci luni”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a evenimentului, intitulat „Împreună salvăm ţara de corupţi”.

Conform organizatorilor, mai multe decizii ale CCR sunt motivele pentru care va avea loc acest marş, enumerând decizia de constituţionalitate a desfiinţării noţiunii de conflict de interese pentru funcţionarii publici şi înlocuirea ei cu sintagma „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, desfiinţarea infracţiunii de tentativă la abuz în serviciu, obligarea Parlamentului de a pune prag la abuzul în serviciul şi publicarea unei hotărâri prin care cenzurează publicarea opiniilor concurente ale judecătorilor. „Toate acestea sunt semne ale unei dictaturi incipiente, iar societatea civilă trebuie sa se trezească şi să protesteze!”, spun organizatorii.

Aceştia mai scriu că desemnarea lui Mihai Tudose în funcţia de premier este o „enormă dezamăgire” pentru societate, având alte aşteptări după ce preşedintele Iohannis a spus că va numi în funcţie o persoană integră şi fără probleme penale, fiind ales, însă, „un om cu zero realizări în guvernul Grindeanu, cu un doctorat suspect de plagiat şi bănuit chiar în interiorul propriului partid că are legături cu serviciile secrete”. „Să nu uităm ce anume ne-a scos pe toţi în stradă începând cu 31 ianuarie: nu doar OUG 13 dată noaptea ca hoţii, dar şi tot sistemul acesta putred de corupt de care abia de curând am început să fim mai conştienţi. Nu mai vrem hoţie, minciună, sfidare, aroganţă, incompetenţă şi corupţie! Ne dorim o clasă politică curată şi onestă, care să lucreze pentru cetăţeni, nu doar în interes personal, o clasă politică bazată pe meritocraţie şi valori morale, valori europene”, se mai arată în postare.