Alba-neagra cu banii armatei

« Alte stiri din categoria National

Planul de înzestrare a Armatei pentru perioada 2017 - 2026 a fost retras ieri de pe ordinea de zi a Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), de către inițiator, pentru a fi adaptat dorinței politice referitoare la alocarea a 2% din PIB pentru Apărare.

„Un document pe care nu l-am discutat, care a fost retras de pe ordinea de zi, a fost Planul de înzestrare a Armatei pentru perioada 2017-2026. S-a constatat că acest document a neglijat un aspect important, și anume acordul politic de a aloca 2% din PIB pentru Apărare pentru cel puțin un deceniu. Documentul a fost ca atare retras de inițiator, urmează să fie adaptat dorinței politice și urmează să fie prezentat într-o ședință ulterioară a CSAT”, a precizat șeful statului.

El a adăugat că a atras mereu atenția politicienilor că dotarea Armatei nu este una corespunzătoare, problemele fiind unele cunoscute. „De ce până acum nu s-au luat aceste avertismente în serios nu face obiectul discuției de azi (n.r. - ieri), dar, de la începutul mandatului meu, am luat foarte în serios acest lucru. Am invitat partidele și am hotărât împreună să alocăm o sumă de 2% din PIB pentru cheltuieli de Apărare. E clar și a fost din capul locului intenția noastră să nu cheltuim toți banii numai pentru dotări de tip armament, ci pentru dotări de tip logistică, pentru dotarea completă a Armatei. Şi acest accident regretabil, care a avut loc în Argeș, arată din nou de ce este nevoie de această dotare și de ce este nevoie să punem în practică un plan de înzestrare”, a arătat Iohannis.

Potrivit președintelui, faptul că a fost retras documentul de pe ordinea de zi a CSAT și se va reveni nu este o problemă principială. „Sper să nu fie o problemă principială politică. Noi am aprobat planurile și acest document venea în completare. Proiectele pentru achizițiile strategice au fost înaintate în Parlament la începutul anului, aprobate și urmează ca Ministerul Apărării să pună în practică ceea ce s-a decis acolo. Și cred că toată lumea a înțeles că aici nu putem să tergiversăm lucrurile, fiecare zi de întârziere poate să aducă atingere securității naționale. Aceste achiziții vor începe în acest an, dar evident că va dura câțiva ani până când întreaga bază materială a Armatei va avea un nivel satisfăcător”, a subliniat șeful statului.