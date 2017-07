Procurori revocaţi la cererea lui Kovesi

« Alte stiri din categoria National

Secţia pentru procurori a CSM a avizat ieri revocarea procurorilor Doru Ţuluş şi Mihaiela Iorga de la DNA, conform solicitării adresate de către şefa DNA Laura Codruţa Kövesi. Decizia a fost luată după audierea celor doi în şedinţă secretă.

Laura Codruţa Kövesi a declarat că motivele cererii de revocare sunt legate de două dosare aflate în curs de investigare la DNA şi nu ar avea nimic personal cu cei doi foşti subordonaţi, lucru însă infirmat de aceştia.

Ţuluş: „Este o instituţie caricaturală”

Doru Ţuluş a declarat după audieri că Laura Codruţa Kövesi nu l-a „iubit foarte tare niciodată”, iar după apariţia în presă a înregistrărilor şeful DNA „a prins ocazia să epureze pe criterii exclusiv subiective”. Răspunzând întrebărilor puse de jurnalişti, Doru Ţuluş a subliniat că nu el este cel care a făcut înregistrările apărute în presă. „Nu ştiu ce cine bănuieşte, pentru că ei cercetează într-un dosar. Nu sunt singurul care a refuzat (n.r. - testul cu detectorul de minciuni). O dată pentru că mi-au luat o declaraţie de martor pe formular, a doua pentru că un participant la şedinţă face anchetă. Asta este un fel de «voi sunteţi nişte sclavi, voi sunteţi nişte neica nimeni». Nu este OK. Şi în al treilea rând, modalitatea prin care am fost chemat telefonic: «Excelenţă, hai jos că am adus aparatul». Deci atâta umilinţă...”, a spus Ţuluş.

Pe de altă parte, Ţuluş a recunoscut că Laura Codruţa Kövesi nu i-a cerut vreodată să facă dosare „într-un anumit fel”. „Nimeni nu mi-a comandat vreodată să fac un dosar într-un anumit fel, nici pe vremea dinainte, nici doamna Kövesi sau altcineva”, a precizat Ţuluş.

Întrebat cât de mult dăunează imaginii DNA acest conflict cu Laura Kövesi, Ţuluş a replicat: „Enorm. Am ajuns o caricatură, toţi. Este o instituţie caricaturală. Vă rog să vă uitaţi, de un an de zile, fără să avem nicio vină, nu noi trei, noi ceilalţi, nici nu repet ce scandaluri se poartă”.

Întrebat dacă sunt procurori în DNA care îl regretă pe Daniel Morar, Ţuluş nu a vrut să facă o comparaţie, însă i-a îndemnat pe jurnalişti să se uite la condamnările din dosare şi nu la arestările preventive. „2013-2016 a fost o perioadă în care unii dintre procurori au acceptat un gen de colaborare cu alte instituţii. Alţii, mai conservatori, au mers tot pe drumul lor. Cei din a doua categorie, cum sunt eu şi Mihaela (n.r. - Mihaiela Iorga), suntem ultimii care am mai rămas acolo”, a mai spus Ţuluş.

Iorga: „Există o tensiune între mine şi Kövesi”

La rândul său, Mihaiela Moraru Iorga a declarat că între ea şi Laura Codruţa Kövesi „există o tensiune de mai mult timp între mine şi doamna procuror şef determinată, probabil, de faptul că nu am dat curs anumitor solicitări”. „Fiind dosare în lucru, nu vă pot detalia despre ce e vorba... O să vă dau un singur exemplu, este vorba de o cerere de prelungire a unei măsuri a arestului preventiv în care am întocmit un referat prin care am adus la cunoştinţă că, din punctul meu de vedere, prelungirea măsurii arestului preventiv nu se impune. Probele care fuseseră avute în vedere la momentul arestării preventive rând pe rând efectiv picaseră, martorii nu îşi mai menţineau declaraţiile, documentele privind tranzacţiile apăreau, deşi anterior se preciza că nu există acele documente, marfa care se spunea că nu există exista, situaţie în care am sesizat conducerea şi am spus că există o problemă cu cel care a făcut ancheta înaintea mea. Am întocmit şi un referat în acest sens, bineînţeles că în final rugămintea a fost, rugămintea sau presiunea mai bine spus, a fost de prelungire a acelei măsuri a arestului preventiv”, a spus Moraru Iorga.

Ea a arătat că a acceptat să facă aşa ceva pentru că a apreciat că „este un rău mai mic faţă de ce se putea întâmpla” şi că existau două variante: să se abţină în acel dosar şi să nu mai efectueze niciun act, întrucât nu era de acord cu ceea ce s-a întâmplat anterior sau să prelungească măsura arestului preventiv şi în aceste condiţii să administreze toate probele pentru ca persoana respectivă „să beneficieze de un proces echitabil şi de o apărare corectă”.

Întrebată dacă şefa DNA i-a cerut vreodată să ajungă la o anumită persoană prin diverse metode într-un dosar anume, Moraru Iorga a spus: „Nu. Sub nicio formă nu mi-ar fi cerut să ajung la o anumită persoană prin diverse metode pentru că ştia că în privinţa mea acest lucru nu este posibil”.

Procurorul general: „Fiecare se apără cum crede”

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat ieri, în legătură cu afirmaţiile procurorilor Doru Ţuluş şi Mihaiela Moraru Iorga, că aceştia se află într-o „stare emoţională”. „Fiecare se apără cum crede. Eu cred că ei sunt într-o stare emoţională şi eu sper să îşi revină în timp util. Nu ar trebui să se escaladeze această situaţie”, a precizat Augustin Lazăr la ieşirea din CSM.

El a adăugat că ar trebui ca procurorii care lucrează în structurile specializate să aibă mandate de câte patru ani pentru a nu deveni vulnerabili. „Procurorii care lucrează în structurile specializate ale Ministerului Public au o mai mare uzură mentală, emoţională. Acolo este un stres şi un efort mental pe care nu îl au alţii care lucrează în altă parte şi cred că este important să vedem ca după o perioadă de timp, pentru protecţia lor, ar trebui să se stabilească nişte mandate de patru ani, apoi patru ani şi după aceasta procurorii să îşi poată schimba profilul de activitate, fiindcă nu ar trebui ca cineva să stea acolo până când devine vulnerabil”, a spus Lazăr.