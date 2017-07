Tensiuni între guvernanţi

« Alte stiri din categoria National

Perioada de miere dintre premierul Mihai Tudose şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pare să fi ţinut mai puţin de o săptămână, deşi cei doi au încercat să mascheze tensiunile ivite.

Potrivit unor surse citate de Antena 3, Mihai Tudose l-ar fi sunat pe Liviu Dragnea, la trei zile de la depunerea jurământului în calitate de premier, spunându-i liderului PSD că nu doreşte să răspundă la comenzile date de partid şi nici nu va pune în aplicare programul de guvernare în termenii existenţi.

De asemenea, HotNews relatează că relaţia dintre cei doi s-a tensionat şi din cauza faptului că premierul l-a chemat la ordine pe şeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF),

Bogdan Stan, care este „un funcţionar ce a avut în trecut legături cu firma TelDrum, apropiată de Liviu Dragnea”. Premierul ar intenţiona să-l schimbe pe Stan, deoarece este nemulţumit de faptul că, în timp ce consumul a crescut, încasările TVA scad. În aceste condiţii, Tudose ar considera că „ceva nu este în regulă” şi l-a chemat ieri pe şeful ANAF la Guvern pentru a vedea dacă este „o problemă de sistem” sau „o problemă de oameni”, susţin surse guvernamentale.

Premierul a confirmat înaintea întâlniri că are în vedere înlocuirea „tuturor celor care nu îşi fac treaba”. „Nu avem nimic cu ANAF. Avem o întâlnire programată cu el (n.r. - Bogdan Stan). Este chemat să vedem despre ce este vorba în ograda domniei sale şi să vedem în ce măsură putem implementa repede acel punct din programul de guvernare cu splitarea TVA-ului”, a afirmat Tudose.

Tensiuni negate de protagonişti

Liviu Dragnea a negat ieri că ar fi tensiuni între el şi premierul Tudose şi că discuţiile avute au vizat programul de guvernare. „Eu am avut o discuţie foarte aplicată cu domnul Tudose şi ieri (n.r. - marţi), şi aseară (n.r. - marţi seara) în timpul unei recepţii importante la Ambasadă, şi după acea importantă recepţie ne-am permis să mai stăm două ore de vorbă pe hol, am vorbit şi astăzi (n.r. - miercuri). Premierul n-a spus decât ceea ce a spus în ziua de învestitură, ceea ce am spus şi eu. Şi eu am spus acelaşi lucru, nu cu scepticism în ceea ce priveşte acele măsuri, ci cu foarte mare grijă. Dacă ele, printr-un mecanism care poate fi identificat îşi ating scopul, dacă îşi ating scopul, dar creează defecţiuni în altă parte a economiei, acele măsuri nu vor fi aplicate, indiferent de forma lor”.

Şi premierul Tudose a negat un conflict cu Dragnea pe tema programului de guvernare. Şeful Executivului a reiterat că noile măsuri din programul de guvernare, precum schimbarea taxării, vor fi implementate doar după efectuarea unor simulări care să demonstreze că ele nu fac „mai mult rău”. „Am citit şi eu ştirea că luni m-am certat cu domnul preşedinte Dragnea. Luni nu am reuşit să vorbim. Dar, dacă trebuie cumva, o să ne certăm ca să vă validăm ştirea. Nu am apucat să ne certăm încă, nici luni, nici ieri (n.r. - marţi) şi nici azi (n.r. - miercuri)”, a spus Tudose. El a precizat că a avut o discuţie „constructivă” cu Dragnea după ce au participat la recepţia oferită de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenţei, despre „cum să aşeze lucrurile pe linia de guvernare”.

Întrebat despre posibila implementare a unor taxe, Tudose a afirmat că se fac încă analize, iar modificări nu vor fi operate decât dacă se demonstrează prin simulări că ele vor fi benefice.

Probleme şi cu ALDE

În ceea ce priveşte tensiunile cu ALDE, care ar exista din aceleaşi motive, Liviu Dragnea a confirmat că „au fost nişte zile agitate şi comunicarea nu a fost foarte bună”, dar a precizat că a vorbit marţi cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, şi urma să discute din nou aseară. „Şi punctul lui de vedere e acelaşi, au fost nişte zile agitate şi comunicare nu a fost foarte bună, nici comunicarea noastră publică, dar lucrurile s-au lămurit”, a conchis Dragnea.