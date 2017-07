Eliberarea lui Voiculescu, amânată

« Alte stiri din categoria National

Tribunalul Bucureşti a amânat ieri, pentru 18 iulie, decizia privind eliberarea condiţionată a omului de afaceri Dan Voiculescu, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 10 ani închisoare primită în dosarul ICA. Tribunalul a judecat ieri o contestaţie a DNA, după ce Judecătoria Sectorului 5 a admis, pe 9 iunie, cererea de eliberare formulată de Dan Voiculescu.

Un procuror de la DNA a spus în sala de judecată că Dan Voiculescu nu a dat dovezi temeinice de îndreptare în penitenciar şi nu îndeplineşte în acest moment condiţiile pentru eliberare.

Procurorul a mai arătat că există o disproporţie mare între cele 56 de zile câştigate de Dan Voiculescu pentru munca depusă în penitenciar, faţă de cele 330 de zile acordate pentru lucrările redactate. Reprezentantul DNA a mai cerut instanţei să ţină cont şi de referatul Comisiei de la Penitenciarul Rahova, care nu a fost de acord cu eliberarea omului de afaceri.

„Comisia a stabilit că scopul pedepsei nu a fost atins. Trebuie analizat comportamentul condamnatului, care transpare în procesul verbal întocmit de Comisia de la Penitenciarul Rahova. Vă rog să analizaţi dovezile temeinice de îndreptare. Voiculescu nu a avut un comportament merituos, ci unul obişnuit al oricărei persoane condamnate. Inculpatul nu a achitat prejudiciul din dosarul în care a fost condamnat şi nici măcar cheltuielile judiciare către statul roman”, a mai spus procurorul, care a subliniat faptul că Dan Voiculescu contestă în instanţe decizia de latură civilă din dosarul ICA.

De cealaltă parte, avocatul lui Voiculescu, Florian Şurghie, a spus că omul de afaceri a avut un comportament normal în detenţie şi a fost recompensat de 12 ori, aceasta fiind o dovadă de îndreptare. Avocatul a adăugat că Dan Voiculescu nu a achitat prejudiciul din dosarul ICA, deoarece are toată averea sub sechestru şi nu are disponibil „niciun leu”, cu excepţia pensiei.