Stadion nou în judeţul lui Dragnea

Ministerul Dezvoltării a publicat în dezbatere publică două Hotărâri de Guvern (HG) care prevăd aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un stadion la Alexandria, judeţul Telorman. Investiţia în stadionul de la Alexandria este de 55,7 milioane de lei (12,2 milioane de euro), care va fi derulată prin Compania Naţională de Investiţii (CNI). Contribuţia municipalităţii din oraş va fi de doar 1,38 milioane de lei (puţin peste 300.000 de euro), se mai arată în proiectul de Hotărâre de Guvern.

Stadionul va avea o capacitate totală pentru 5.496 spectatori, o suprafaţă construită de 15.795 de metri pătraţi, iar durate de realizare a investiţiei este de 18 luni.

Conform proiectului de hotărâre de guvern, construirea stadionului este necesară pentru că cel care funcţionează în prezent nu are suficiente locuri pentru un meci de prima ligă, nu are nocturnă, nu beneficiază de spaţiile necesare pentru presa scrisă şi TV. În plus, spaţiile pentru echipe şi oficiali sunt subdimensionate şi nu au fost identificate elemente ce ţin de securitatea meciurilor cu public (camera de control stadion, sistem de adresare public, vizuale şi sonore), se mai arată în proiect. „Toate aceste carenţe cumulate justifică investiţia propusă ca fiind de primă necesitate în contextul în care activităţile sportive continuă să fie desfăşurate pe amplasament, iar cluburile locale de sport au în mod constant performante notabile în competiţiile naţionale şi chiar internaţionale”, se arată în HG. Potrivit ministerului condus de Sevil Shaiddeh, investiţia „reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale şi naţionale”.

Pe de altă parte, oraşul Alexandria nu are nicio echipă în Liga I, iar cea mai bună formaţie a oraşului evoluează abia în Liga a III-a. FCM Alexandria, clubul care ar putea utiliza noul stadion din oraş, a avut în sezonul trecut numai echipe de juniori înscrise în competiţiile judeţene.

Arenă nouă şi la Târgovişte

Nu ar fi singura investiţie de acest gen a Ministerului Dezvoltării. Recent, a fost anunţată construcţia unui stadion de lux pe terenul unităţii militare din Târgovişte, unde, în decembrie ’89, era executat cuplul Ceauşescu. În noua arenă, care va avea 10.000 de locuri vor fi investite 22 de de milioane de euro, bani de la buget. „Târgoviştea merită această investiţie, mai ales că investiţia se face cu bani de la Guvernul României, prin Compania Naţională de Investiţii. Bineînţeles, şi noi vom interveni în zona respectivă cu utilităţile. Eu sper ca undeva în 2020 să avem, în Târgovişte, un stadion nou”, a precizat Cristian Stan, primarul municipiului Târgovişte. Echipa de fotbal a oraşului se zbate în liga secundă, dar mulţi dintre guvernanţii PSD vin din Dâmboviţa.

În ambele cazuri, Alexandria şi Târgovişte, costul pe loc construit se ridica la aproximativ 2.200 de euro. Comparativ, reconstrucţia Stadionului „Ilie Oana” din Ploieşti a costat 17,5 milioane de euro, noua arena fiind una ultramodernă, cu o capacitate de 15.500 de locuri şi poate găzdui meciuri din grupele cupelor europene. Aici, costul pe loc construit a fost al jumătate de preţ, adică puţin peste 1.100 de euro.